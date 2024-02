Kannabiszból készülhet a jövő rákgyógyszere?

A jövőben nemcsak palliatív hatásuk miatt használhatják majd a kannabiszkivonatokat, hanem a konkrét gyógyítási folyamat aktív részeként is. Ausztrál kutatók egy új tanulmánya arra mutat rá, hogy PHEC-66 nevű kannabiszkivonat figyelemre méltó rákellenes hatással rendelkezik. In vitro kísérletekben kimutatták, hogy amellett, hogy lelassítja a melanoma rákos sejtjeinek növekedési ütemét, még öngyilkosságra is kényszeríti őket. A ráksejtek károsodása megakadályozza, hogy új sejtekké osztódhassanak, ehelyett beindul a programozott sejthalál, más néven apoptózis.

Fotó: Getty Images

„Ha tudjuk, hogyan reagálnak a rákos sejtek a kivonatra, különös tekintettel a sejthalálra, finomíthatjuk a kezelési technikákat, hogy specifikusabbak, hatékonyabbak legyenek” – szögezi le Nazim Nassar, a tanulmány társszerzője. „Nagy reményekkel állunk a további vizsgálatok elé, hiszen a bőrrák kezelése korunk egyik komoly kihívása, és ha biztonságos, hatékony módszernek bizonyul, ez az egykor megbélyegzett terápia forradalmasíthatja a rákkezelést” –tette hozzá.

A bőrrák az epidermiszben, a bőr legkülső rétegében található abnormális sejtek kontrollálatlan növekedése. Ezek a mutációk a bőrsejtek gyors szaporodásához, és rosszindulatú daganatok kialakulásához vezethetnek. A bőr melanomás megbetegedése ugyan nem tartozik a legmagasabb halálozású rosszindulatú daganatok közé, azonban aggasztó a világszerte tapasztalható, folyamatosan emelkedő tendenciája. A Nemzeti Rákregiszter adatbázisa szerint 2001 és 2019 között az új, jelentett esetszámok mintegy duplájára nőttek hazánkban.