A hasnyálmirigyrák figyelmeztető jelei

Magyarországon évente 2500-300 hasnyálmirigyrákos esetet regisztrálnak, ezzel pedig a betegség a 8. leggyakoribb rák hazánkban. És bár a hasnyálmirigyrák általában az idősebb korosztályt érinti, előfordulása a 30 évesek körében sem ritka. A tünetei a legtöbb esetben csak a betegség előrehaladottabb stádiumában jelentkeznek, így a daganatot is nagyrészt csak késői állapotban diagnosztizálják. Ez azért probléma, mert a hasnyálmirigyrák gyógyítására akkor van esély, ha legkorábbi stádiumában felismerik. Éppen ezért fontos tisztában lenni azokkal a jelekkel, amelyek hasnyálmirigyrákra utalhatnak.

A hasnyálmirigy megbetegedéseiről részletesen itt olvashat!

Sárgás bőr és szemek

Bár a sárgaságot leggyakrabban a különböző májbetegségekkel kötik össze, a jelenség hasnyálmirigy-problémákra is utalhat. Van olyan hasnyálmirigytumor, amely az epevezeték közelében alakul ki, és így nyomást gyakorolhat rá vagy akár teljesen el is zárhatja azt.

A fájdalom általában a has felső részében jelentkezik. Fotó: Getty Images

Fájdalom

A hasnyálmirigynél kialakuló tumor idegeket is nyomhat, ez pedig fájdalommal járhat együtt. A fájdalom általában a has felső részében jelentkezik és a hát felé is kisugározhat. A fájdalom sokszor éjszaka a legintenzívebb, és enyhül ha az érintett előrehajol.

Hányás

Hányás és hányinger is lehet a hasnyálmirigyrák tünete. A daganat ugyanis az emésztőrendszert is irritálhatja, ami az emésztési folyamatra is hatással lehet.

Váratlan fogyás

Problémára utalhat, ha bármilyen életmódbeli változtatás nélkül hirtelen fogyást tapasztalunk. A jelenségnek az az oka, hogy a továbbterjedő daganat ronthatja a belső szervek hatékony működését, emiatt pedig emésztési és felszívódási zavarok léphetnek fel.

A széklet megváltozása

A betegség hatására a széklet is megváltozhat. Ha a széklet világos színű, fényes és olajos felületű, igen bűzös és lebeg a víz felszínén, mindenképpen forduljunk orvoshoz.