A hasnyálmirigy-gyulladás árulkodó jelei

A hasnyálmirigy egy külső elválasztású mirigy a szervezetünkben. Segíti az emésztést, és hormonokat szabadít fel, amelyek szabályozzák a vércukorszintet. Más szervek, például a szív, a máj és a vesék támogatásában is szerepet játszik.

A hasnyálmirigy heveny gyulladását okozhatja nagy mennyiségű alkohol fogyasztása vagy epekő is, azonban közel 15 százalék megbetegedés esetében a kiindulási ok nem ismert. A hirtelen fellépő gyulladás rövid ideig tart ugyan, de tünetei az enyhe kényelmetlenségtől a súlyos, életveszélyes betegségig terjedhetnek. Súlyos esetekben, vérzést, fertőzést, cisztákat és súlyos szövetkárosodást is okozhat. Olyan létfontosságú szervek károsodása is bekövetkezhet, mint a szív, tüdő vagy a vese.

A hasnyálmirigy-gyulladás tünetei

Változó intenzitású fájdalom és görcsök a has felső részein, amely övszerűen jelenik meg és a hátba sugárzik ki. Általában hirtelen jelentkezik, majd folyamatosan rosszabbodik, és napokig is eltarthat;

Az étkezés –főleg a magas zsírtartalmú ételek – rossz hatással van az állapotra;

Láz, hidegrázás;

Magas a pulzusszám;

Hányinger és hányás léphet fel;

Hasfeszülés;

Általános gyengeség;

Szapora szívverés;

Légszomj.

A hasnyálmirigy-gyulladás kialakulására életmódbeli hajlamosító tényező is hatással lehet. A nagy mennyiségű alkohol fogyasztása, dohányzás, elhízás, cukorbetegség és genetikai faktorok.

Nagy mennyiségű alkohol fogyasztása is okozhatja a megbetegedést Fotó: Getty Images

Az orvos a tünetek és az elfogyasztott ételek, italok felsorolása után főleg a laboratóriumi vizsgálatokra támaszkodik, leginkább az Amylase és a Lipáz értékeire. A két enzim magas szintje azt jelenti, hogy valószínűleg akut hasnyálmirigy-gyulladás alakulhatott ki.

Megoldások és kezelési utak

A legkézenfekvőbb egy böjt beiktatása, ami 24-48 órás éhezést jelent. A folyadékpótlás természetesen fontos, de a darabos ételek fogyasztását kerülni kell. A hasnyálmirigy funkciója így lelassul, mert nem szükséges emésztőenzimeket előállítania és regenerálódhat. A hasi fájdalmak enyhítésére akár fájdalomcsillapítók is alkalmazhatók. Zsírszegény étrend javasolt, amely könnyebben emészthető és tápanyagban gazdag ételeket tartalmaz az alultápláltság megelőzése és a rendszeres emésztés elősegítése érdekében. Az életmódváltás fontosságát ebben az esetben sem lehet elfelejteni, hiszen előfordulhat, hogy akinél egyszer már kialakult a hasnyálmirigy-gyulladás, annál több alkalommal is visszatérhet, esetleg jóval súlyosabb tünetekkel. Amennyiben epekő okozta, mindenképpen az epekímélő diéta tartása, esetleg műtéti úton történő eltávolítás lehet a megoldás.