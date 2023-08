Kombucha tea: így segít a cukorbetegeken

Azoknak a 2-es típusú cukorbetegeknek, akik négy héten át kombucha fermentált teaitalt fogyasztottak, alacsonyabb volt az éhomi vércukorszintjük, mint akik hasonló ízű placebo italt fogyasztottak – számolt be a Nebraska-Lincoln Egyetem és a washingtoni MedStar Health kutatói által végzett klinikai vizsgálat eredményeiről a Medical X Press. Az eredmény egy olyan étrendi lehetőségre hívja fel a figyelmet, amely a 2-es típusú diabéteszesek vércukorszintjének csökkentésében segíthet, de ehhez további kutatásokra van még szükség.

Több mint kétezer éve ismerik és fogyasztják a kombucha teát. Fotó: Getty Images

A résztvevők se tudták, melyik teát isszák

A kutatás során a résztvevők egyik csoportja négy héten keresztül naponta kapott kombucha vagy placebo italt, majd egy két hónapos időszak után a kombucha és a placebo felcserélődött a csoportok között, és újabb négy hétig fogyasztották az italokat. Egyik csoportnak sem mondták meg, hogy melyik italt kapják éppen. Az eredmények alapján elmondható, hogy a kombucha négy hét után 164-ről 116 milligramm per deciliterre csökkentette az átlagos éhgyomri vércukorszintet, míg a placebóval szembeni különbség négy hét után statisztikailag nem volt szignifikáns. (Az Amerikai Diabétesz Szövetség irányelvei szerint az étkezés előtti vércukorszintnek 70-130 milligramm/deciliter között kell lennie.)

A 2-es típusú cukorbetegség leggyakrabban felnőtt korban jelentkezik, bár az életmód változásával sajnos egyre több gyerek is érintett. Korai tünetei igen enyhék, olyannyira, hogy a cukorbetegek egyharmada gyakorlatilag nem is tud az állapotáról. Leggyakrabban szomjúság, szájszárazság, megnövekedett étvágy, szokatlan testsúlyváltozás, illetve a gyakori, akár óránként jelentkező vizelési inger jelentkezik. A vércukor emelkedésével megjelenhetnek az olyan tünetek is, mint a fejfájás, elmosódott látás vagy a kóros fáradtság. Sokszor csak akkor diagnosztizálják, amikor már előrehaladottabb állapotában van, és szempanaszokat, lassan gyógyuló sérüléseket, gyakori Candida- vagy húgycsőfertőzéseket, illetve bőrviszketést okoz.

A kombucha egy baktériumokkal és élesztőkkel erjesztett tea, amelyet már i. e. 200-ban fogyasztottak Kínában, de az Egyesült Államokban csak az 1990-es években vált ismertté. Népszerűségét az immunitás és az energia javulásáról, valamint az étel utáni sóvárgás és a gyulladás csökkenéséről szóló anekdotikus állítások erősítették, de ezeknek az előnyöknek a bizonyítása egyelőre folyamatban van.