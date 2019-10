Ihat alkoholt, aki cukorbeteg?

A cukorbetegek vércukorszintjük normál szinten tartása érdekében kénytelenek a gyógyszeres/inzulinos kezelés mellett szigorú diétát is tartani. Ennek alapelve többek között a meghatározott mennyiségű szénhidrát fogyasztása, valamint a cukros termékek kiiktatása. Ez utóbbi napjainkban már nem szokott nagy gondot okozni, hiszen a legtöbb boltban és szupermarketben találni természetes és mesterséges édesítőszereket és azokból készült árukat. Igen ám, de mi a helyzet az alkoholokkal, melyek gyakran már eleve tartalmaznak cukrot, és nem csak koktél formájában?

Szerencsére a diabétesszel küzdők is koccinthatnak egy-egy pohárral, ám fontos, hogy bizonyos szabályokat tartsanak be, nehogy ingadozzon a glükózszintjük.

Nem mindegy, mikor és mit iszik

Nem mindegy például, hogy mikor is iszik. Kutatások ugyanis kimutatták, hogy az étkezések előtt fogyasztott alkohol egyrészt megnöveli az étvágyat, másrészt hatására később is érkezik el a teltségérzetet. Ennek egyenes következménye, hogy az ember többet eszik, és több lesz mind az energia, mint pedig a szénhidrát bevitele. Éppen ezért érdemes arra ügyelni, hogy lehetőleg az étkezés közben, vagy a végén kortyoljon a poharába!

A cukorbetegek is ihatnak alkoholt, például jó minőségű fehérbort!

Igen fontos továbbá, hogy mindig valamilyen falatoznivaló mellé igyon alkoholt a cukorbeteg, máskülönben könnyen hipoglikémia, vagyis alacsonyvércukorszintléphet fel, különösen az inzulinnal és az inzulin elválasztást serkentő gyógyszerrel kezeteknél. Ennek oka, hogy az alkohol gátolja a máj glükóz-kibocsátását, amely az alacsonyabb vércukorszintet kompenzálni tudná. Ezt elkerülheti, hogy iszogatás közben falatozik némi teljes kiőrlésű lisztből készült kekszet, vagy olyan más szénhidrátot, ami rostban gazdag.

Természetesen az alkoholfogyasztásnál figyelembe kell venni azt is, hogy az illető mit is iszik. Lehetőleg kerülje a cukrozott likőröket és koktélokat - hacsak nem édesítőszerrel készültek. Helyettük inkább töltsön magának jó minőségű száraz vörös- vagy fehérbort, illetve száraz pezsgőt! A jó minőségű vörösbort, nem csak a szív-és érrendszeri betegségekre van pozitív hatással, hanem a 2-es típusú cukorbetegségben javítja az inzulinrezisztenciát is.

Az alkohol fogyasztásánál mindezeken kívül fontos egyrészt a mértékletesség - amely természetesen mindenkire vonatkozik. Ez nőknél maximum egy, férfiaknál maximum két egység alkoholt jelent naponta. (egy egység= 2dl sör/1dl bor/2cl tömény ital)- mondta Sárga Diána, a Budai Endokrinközpont dietetikusa. Hozzátette, hogy a sör esetében annak jelentős szénhidrát tartalmával a cukorbetegeknek mindenképpen számolni kell, ezért ebből minimális legyen az elfogyasztott mennyiség!