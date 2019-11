Az inzulinrezisztencia gyógyulási esélyei

Hiába termelnek a hasnyálmirigy bétasejtjei inzulint, amennyiben a szervezet nem képes megfelelően felhasználni és energiává alakítani a glükózt, annak komoly következmények is lehetnek. Inzulin hiányában ráadásul nemcsak a sejtek cukorfelhasználása károsodik, hanem a vércukor és a vérzsírok szintje is emelkedik. Pedig jelentősen javíthatóak azinzulinrezisztenciaegyes tünetei, sőt, a cukorbetegség kialakulása is megelőzhető, kezeletlenül azonban vaksághoz, végtag-amputációhoz, érelmeszesedéshez, infarktushoz és nem utolsó sorban merevedési zavarhoz is vezethet.

Az inzulinrezisztencia a férfiakat is érintő állapot, ezért mindkét nemnek érdemes fokozottan odafigyelnie a jelentkező tünetekre.

Fontos a gyors diagnosztizálás

Mindazonáltal az inzulinrezisztencia szimptómái olyannyira változatosak, hogy sokszor nem megfelelően diagnosztizálják a jelentkező panaszokat, így nem derül fény a problémára. Amit figyelni érdemes, az a koncentrálóképesség csökkenése, a fáradékonyság, a hajhullás, vagy éppen a hízás. Az időben elvégzett szűrővizsgálattal, következésképpen a korai felfedezéssel, majd egyszerű életmódváltással már jól kezelhető az inzulinrezisztencia, így a cukorbetegség kialakulása is megelőzhetővé válhat.

Életmódváltással nagyban segíthetjük az inzulinrezisztencia kezelését

Annak érdekében, hogy a betegség ne rejtőzködjön tovább, érdemes vércukorszintszűrést kérni. A betegség olyan életmódbeli változtatásokkal, mint a speciális étrend és rendszeres testmozgás, szükség szerint gyógyszeres kezeléssel kiegészítve vagy képzett szakemberek bevonásával, sikeresen kezelhető - minden esetben személyre szabottan. Bár már a mérsékelt fogyás is javíthat rajta, ne felejtsük, hogy sovány testalkatú nőknél és férfiaknál is kialakulhat az inzulinrezisztencia. Éppen ezért visszafordításához nem elengedő csak és kizárólag a diéta.

Bár az inzulinrezisztencia megállapításához elegendő egy egyszerű vérvétel, mindenképp szükség van endokrinológus szakorvossal történő egyeztetésre is, aki az egyéni és családi kórelőzményeket, panaszokat és tüneteket összevetve a fizikális vizsgálat eredményeivel, laboratóriumi leletekkel, eldönti, hogy fennáll-e az inzulinrezisztencia állapota.

Hatásosak lehetnek a kezelések

Ha bebizonyosodott, hogy fennáll ez az állapot, akkor az endokrinológus személyre szabottan tanácsot ad a kezeléssel kapcsolatban, a dietetikus szakember pedig a megfelelő életmód kialakításában és fenntartásában tud segítséget nyújtani.

Megfelelő kezelés mellett igen jók a gyógyulási esélyek. Az esetek 70-80 százalékában sikerrel legyőzhető a probléma, azt azonban hozzá kell ehhez tenni, hogy a hajlam ilyenkor sem szűnik meg.