2050-re megduplázódhat a cukorbetegek száma

Ijesztő eredményre jutott egy friss kutatás a cukorbetegséggel kapcsolatban. Jelenleg 10-ből 1 felnőttet érint a diabétesz, 5-ből 1 beteg pedig nem is tudja, hogy cukorbetegsége van. A legtöbben 2-es típusú cukorbetegséggel élnek, amelyet az elhízás és a mozgás hiánya okoz, illetve az is szerepet játszik a kialakulásában, ha már volt a családban érintett. Megfelelő diétával és rendszeres testmozgással megelőzhető. Az 1-es típusú cukorbetegség viszont nem az: ezt egy autoimmun reakció okozza, amely elpusztítja az inzulint termelő hasnyálmirigysejteket. Egy új kutatás szerint a jelenlegi 529 millióról 2050-re 1,3 milliárdra fog nőni a cukorbetegek száma - írja a Health.

Mi okozza?

Több tényező is hozzájárul a betegség terjedéséhez. "16 faktort azonosítottunk, amelyek szerepet játszanak a 2-es típusú diabétesz kialakulásában. Ezek közül az elhízás jelenti a legnagyobb veszélyt" - nyilatkozta Dr. Liane Ong, a tanulmány vezető szerzője. Az is probléma, hogy egyre több a magas kalóriatartalmú, valamint a tartós élelmiszer (olyan termékek, amelyeket nem kell sem hűtőben tárolni, sem megfőzni fogyasztás előtt, de egy év a szavatossági idejük). Ezzel párhuzamosan az emberek anyagi helyzete korlátozott, az egészséges élelmiszerekhez pedig nehezebb hozzájutni.

Nem szabad félvállról venni a problémát. Fotó: Getty Images

"A minőségi alvás hiánya, valamint a megnövekedett stressz is hozzájárul a magas vércukorszinthez és vele együtt a cukorbetegséghez" - mondta dr. Michael B. Natter endokrinológus. Ezeken kívül a mozgásszegény életmód, az idősödő társadalom, illetve genetikai tényezők is szerepet játszanak. A cukorbetegség pedig szövődményként okozhat szívproblémákat, sztrókot, rákot, vesebetegséget, vakságot, de az Alzheimer-kórért is felelős lehet.

Mit tehetünk ellene?

A testsúlycsökkentés jelenti a legnagyobb fegyvert a 2-es típusú diabétesz ellen. Egy korábbi kutatás szerint megduplázódott azoknál a gyógyulás esélye, akik a testsúlyuk 10 százalékát leadták a diagnózist követő 5 éven belül.

Szakértők szerint a testmozgást fokozatosan építsük be a napjainkba. "A gyaloglás, kerékpározás, evezés és kertészkedés, illetve még a házimunka és a szex is remek mozgásformák" - mondta dr. Florence Comite endokrinológus a Health-nek. Az edzések mellett az is segít, ha elkerüljük a cukros üdítőket, illetve a rost nélküli szénhidrátokat. Divatos diéták helyett pedig az általános egészséges étrendet javasolja.

Sok zöldséget és gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, sovány fehérjéket, rostokat és egészséges zsírokat, például olívaolajat, avokádót és halat fogyasszunk

- javasolja dr. Comite.

Mindemellett az elegendő alvásról se feledkezzünk meg. "Alvás közben szervezetünk helyreállítja az immunrendszerét, szabályozza a vércukorszintért felelős hormonokat, valamint helyreállítja és építi az izmokat, ami fontos az egészséges anyagcseréhez" - mondta dr. Comite.

