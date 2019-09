Viszkető hólyagok a kézen: ez ekcéma

9 természetes gyógymód atópiás ekcémára Az erősen viszkető, száraz, érdes bőr az atópiásekcémakísérői. Lássuk, miként enyhíthetjük a tüneteket!

Aki ekcémás , szénanáthában vagy ételérzékenységben szenved, általában hajlamosabb lehet a diszhidrotikus ekcémára is. A szakemberek szerint az is megnövelheti a betegség megjelenésének rizikóját, ha valakineknyirkos környezetben, például a munkája miatt.A diszhidrotikus ekcéma legfőbb tünete, hogy a kézfejen, illetve a lábfejen, a talpon és a tenyéren sok, változatos méretű, de általában 3mm-nél kisebb hólyag jelenik meg . A hólyagok hirtelen alakulnak ki, általában előjel nélkül. A hólyagocskák áttetszőek, enyhén kiemelkednek a bőrből, gyakran folyadékkal teliek. Az érintett bőrfelület nagyon viszkethet, és fájdalmat is okozhat, és a tünetek tovább fokozódhatnak, ha a hólyagokat víz, szappan vagy más irritáló anyag éri. A hólyagok melletti bőr kiszáradhat, kirepedezhet.