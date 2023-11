Mire van szüksége a nagyon száraz, irritált, esetleg atópiára hajlamos bőrnek? Bemutatjuk a termékcsaládot (Bioderma Atoderm termékcsalád), amellyel valamennyi lépésnél – legyen szó tisztításról, ápolásról vagy viszketéscsillapításról – megkaphatjuk azt a segítséget, amire szükségünk van. Valamennyi termékre igaz, hogy az egész család – kivéve koraszülöttek – használhatja, illetve van egy olyan is, amely kismamáknak is hasznos lehet például a terhességi viszketés enyhítésénél. Jó ha tudjuk, a termékek nem helyettesíthetik a gyógyszert – súlyosabb atópiánál kiegészítő kezelésként jöhetnek szóba –, illetve figyeljünk arra is, ha a bőr állapota nem javul, vagy ha a probléma továbbra is fennáll, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.

FOTÓ: NAOS

ELSŐ LÉPÉS: TISZTÍTÁS

A tisztítás elengedhetetlen a száraz bőrnél is. Ehhez pedig három terméket – Atoderm Olajtusfürdő, Atoderm Intensive gel moussant, Atoderm Intensive szappan – is ajánlunk, így könnyedén kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbbet.

Atoderm Olajtusfürdő

Jó lenne egy olyan tusfürdő, amely megnyugtatja a bőrt, valamint védi a külső irritáló faktorokkal szemben? Nem kell erről álmodoznunk, ez már a valóság. Egy tusfürdőtől azt várjuk, hogy megfelelően tisztítson, ettől a terméktől viszont megkapjuk azt is, amire a száraz bőrnek leginkább szüksége van, mégpedig a kíméletességre, megnyugtatásra, illetve a lipidréteg visszaállítására. A krémes és selymes tusfürdőben lévő növényi biolipidek enyhítik a bőrfeszülést és irritációt, továbbá erősítik a bőr természetes védekezőképességét azáltal, hogy visszaállítják a hidrolipid-film réteget. A tápláló olajtusfürdő intenzíven hidratál, és megnyugtatja az irritált bőrt. Használata azonnali komfortérzetet biztosít, a hidratáló hatás pedig akár 24 órán át kitarthat. Még a legérzékenyebb bőrrel szemben is garantáltan kíméletes lesz, miközben nem zsíros, nem ragad. Szappant nem tartalmaz, nem csípi a szemet, és csupán enyhén illatosított.

FOTÓ: NAOS

Hogyan használjuk? Naponta egyszer vagy legfeljebb kétszer érdemes használni zuhanyzásnál vagy akár fürdésnél is. Mint más tusfürdőt, ezt is nedves bőrre kenjük fel, majd alaposan öblítsük le. Ahhoz, hogy megőrizzük a tusfürdő hatását, zuhanyzás után érdemes valamilyen testápolót – a termékcsaládban ilyen is van – is használni.

Atoderm Intensive gel moussant (habzó gél)

Tusfürdő helyett választhatunk szintén lemosást igénylő tisztítót, azaz mosakodó gélt. Erről a termékről is elmondható, hogy miközben gyengéden tisztítja, nyugtatja is a bőrt, sőt, viszketéscsillapító hatású, enyhíti a diszkomfort és az irritáció érzetét is. Megvédi a bőrt a kiszáradástól – gátolja a bőr szárazságát okozó mikroorganizmusok és irritáló anyagok elszaporodását –, a kíméletesen tisztító összetevőinek köszönhetően ugyanis tiszteletben tartja, tartósan állítja helyre az egészséges bőrfelszínt. Használata mellett szól az is, hogy könnyen leöblíthető, szappant és illatanyagot nem tartalmaz.

Hogyan használjuk? Reggel és/vagy este használjuk. Nedves bőrön habosítsuk fel, majd alaposan öblítsük le. Gyengéden szárítsuk meg bőrünket, majd jöhet is az ápoló termék.

Atoderm Intensive szappan

Furcsa lehet, hogy a száraz bőr tisztítására szappant ajánlunk. Miért is tesszük ezt? Mert ez a szappan – két hidratáló, tápláló összetevőt, azaz glicerint és shea vajat tartalmaz – nem szárít, éppen ellenkezőleg, kímélően táplál. Az Atoderm Intensive szappan gazdag aktív összetevőinek köszönhetően ugyanis anélkül tisztítja a bőrt, hogy tovább szárítaná azt. Mindamellett, hogy védi a bőrt a kiszáradástól, óvja a bőr természetes fiziológiai egyensúlyát, megszünteti a feszülő bőr érzését, csillapíthatja a viszketést is. Mivel cink-szulfátban is gazdag, így visszaszorítja a mikro-organizmusok elszaporodását, amelyek hozzájárulnak a bőrszárazságának kialakulásához. Noha sokan használják a kezek tisztítására – védve ezzel az időjárásnak kitett érzékeny testrészt – a termék alkalmas az arc, és akár az egész test tisztítására is. Nagyon jó bőr- és szemtolerancia jellemzi, és illatanyagot sem tartalmaz.

Hogyan használjuk? Mindennapos használatra javasoljuk, reggel és/vagy este. Nedves bőrön habosítsuk fel, majd alaposan öblítsük le. Miután gyengéden megszárítottuk a bőrünk, jöhet is a testápoló.

MÁSODIK LÉPÉS: ÁPOLÁS

Atoderm Intensive balzsam

A tisztítás után gondoskodnunk kell bőrünk megfelelő ápolásáról, akkor is ha csak száraz, vagy éppenséggel atópiára hajlamos. A nyugtató, viszketéscsillapító hatású, bőrmegerősítő balzsam a nagyon száraz, irritált, atópiás bőr számára ajánlott. Enyhíti az irritációt, miközben intenzíven táplálja, és megerősíti a bőrt, helyreállítja a lipideket. Könnyű megszeretni ezt az ápoló balzsamot, mert nem ragadós, nem zsíros a textúrája, felkenés után pedig azonnal beszívódik. A többi termékhez hasonlóan ez sem tartalmaz illatanyagot. Úgy tudja tartósan helyreállítani az egészséges bőrfelszínt, hogy meggátolja a Staphylococcus aureus baktérium megtelepedését és elszaporodását, valamint az allergének bejutását.

FOTÓ: NAOS

Hogyan használjuk? Elég, ha naponta egyszer vagy kétszer használjuk. (Fontos, hogy rendszeresen használjuk, mert így tudunk hosszan tartó eredményeket elérni bőrünk ápolásában.) Miután megtisztítottuk a bőrünket – a már bemutatott olajtusfürdővel vagy habzógéllel –, kíméletesen szárítsuk meg. Ezt követően használhatjuk – gyengéden masszírozzuk be a bőrödbe, míg be nem szívódik – is az ápoló balzsamot.

HARMADIK LÉPÉS: VISZKETÉSCSILLAPÍTÁS

Atoderm SOS spray

Előfordulhat, hogy az irritált, száraz, nagyon száraz, érzékeny bőrnek azonnali segítségre van szüksége. Jó hírünk van, mert az ilyen helyzetekre is van megoldás. A frissítő spray formájában elérhető termék ugyanis valóban gyors segítséget jelenthet a viszkető bőrnek, hiszen 60 másodpercen belül enyhíti a viszketést, és ez a hatás akár 6 órán át kitarthat. Már egyszeri fújás után is a bőr azonnal megnyugszik és csökken a vakarózási inger. Rendszeres használatával pedig hosszan tartó hidratálást és intenzív védelmet nyújthat. A terméket kismamák – a terhesség bőrszárazsággal, viszketéssel járhat – is alkalmazhatják, átmeneti és tartós viszketésnél is ugyanúgy használható. Könnyű textúrája miatt szinte bárhol és bármikor használható, ráadásul nem hagy foltot a ruhán.

FOTÓ: NAOS