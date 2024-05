Csúcstechnológiás fényvédelem az egész családnak (x)

Kamaszkoromban és fiatal felnőttként képes voltam órákat süttetni magam a napon, hogy minél barnább legyek – meg is lett a böjtje. Azóta, hogy egy végistrandolt görögországi nyaralásomat tönkre tette a „semmiből jött” napallergia, sokkal jobban oda kell figyelnem az UV-védelemre. Ha nem vagyok körültekintő, hamar lepirul a bőröm, és előbb-utóbb megjelennek a viszkető kiütések is. A várandósságom alatt még érzékenyebb voltam, és ez azóta is megmaradt, aminek köszönhetően lelkesen próbálgatom a naptej-újdonságokat, különlegességeket. Mire a kislányom megszületett, már alaposan ki voltam képezve fényvédelem-ügyben, olyannyira, hogy az ő bőre összesen talán ha kétszer pirult meg a napon (és ma már tíz éves). Sokat hadakoztam vele pici korában a sapka vagy napkalap, UV-szűrős póló miatt, és bizony eleinte a naptejhasználat sem volt egyszerű – melyik gyerek szereti, ha krémmel kenegetik, amikor ő már a medencében akar pancsolni?! A kitartásom azonban meghozta az eredményét, és ma már ő is odafigyel arra, hogy ha süt a nap, be legyen kenve, sőt, intézi magának, ha a keze ügyében van a naptej.

A felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt nagyon fontos a fényvédelem.

Védelem az érzékeny bőrnek

Hogy ne kelljen több flakont és tubust magunkkal cipelni, szívesen választok olyan fényvédőt, amit mindketten használhatunk – ilyen a Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+ naptej is, amit a legutóbbi hosszú hétvégi utazásunkon teszteltünk. 12 hónapos kortól használható, gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt alkalmas, érzékeny bőrre, várandós nőknek, valamint fényérzékenyítő hatású kezelések alatt és után is alkalmazható. Számunkra fontos egy naptej esetén, hogy könnyen eloszlatható legyen – ebben nem kellett csalódnunk. Az enyhén folyós, könnyű textúra minimális bemasszírozás után szépen felszívódik, nem hagy zsíros érzetet, kellemes, puha hatást ad a bőrnek. Érezhetően hidratál, de nem képez látható vagy tapintásra zavaró réteget.

Mivel mindkettőnk bőre extra gondoskodást és védelmet igényel, ha napsütésről van szó, olyan naptejet szeretek választani, ami erős, kombinált védelmet nyújt. A Sun Active Defense szabadalomnak köszönhetően a termék szűrők és biológiai védelem kombinációját tartalmazza, megerősíti a bőr saját védekezőképességét, így kompenzálja az UVA-sugárzás negatív hatásait. Egyenletes és stabil filmet képez, amely a bőr felszínén tartja a szűrőket és optimalizálja azok eloszlását.

Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+: a naptej, amelyet kicsik és nagyok is biztonsággal használhatnak.

Minden körülmények között

Én ugyan kevésbé vagyok aktív, de a kislányom lelkesen homokozik, pancsol, szaladgál, amikor strandolunk, szóval jól jön, ha egy naptej tartós és vízálló. Ugyan most csak az izzadásállóságot tudtuk tesztelni, mert strandra nem mentünk, de egy egész napos intenzív kirándulást, hosszas gyaloglással, rollerezéssel, játszóterezéssel nagyon jól bírt a formula. Nem lett ragacsos, nem maszatolódott az izzadt bőrön. Alig várjuk, hogy végre igazi strandidő legyen, és a vízállóságát is ellenőrizni tudjuk – a leírás szerint megőrzi fényvédő hatását fürdés során is. És ami szintén fontos: vízi ökoszisztémákra nincsen negatív hatással. És még egy dolog: általában az arcomra speciális fényvédőt használok, de most nem számítottam arra, hogy ilyen ragyogó idő lesz, ezért csak ez a tubus volt nálam, így az arcbőrömön is kipróbáltam (a leírás szerint arcra is használható). Itt is jól bírta a „strapát”, és nem okozott semmilyen problémát.

Fényvédő tippek

Elszánt naptejhasználóként betartjuk és fontosnak tartjuk az alábbi szabályokat, amelyek szerepelnek is a termék csomagolásán – és tényleg javasoljuk mindenkinek, hogy figyeljenek minderre.