Súlyos bajra utalhat az állandó vakaródzás

A krónikus viszketés esetében a bőringer nem múlik el rövid időn belül, és a legtöbbször csak ideiglenesen enyhíthető. A szakemberek szerint a krónikus viszketés több mint két hétig tart, és a legtöbb esetben súlyos, akár az életet is veszélyeztethető betegség áll ennek hátterében. Éppen ezért, nem szabad elhanyagolni a viszketés hátterében lévő okok kivizsgálását.

Viszketés: miért is vakarózunk? A viszketés egyedülálló dolog az emberi szervezetben, egy furcsa és sürgető érzés, mely miatt úgy érezzük, hogy meg kell vakarnunk egy adott területet. Ez ugyanakkor reflexes, tulajdonképpen tudattalan cselekedet is lehet. A szakemberek szerint a viszketés a fájdalommal áll közeli rokonságban.

A hosszan tartó viszketéssel mindenképpen forduljon orvoshoz!

A felmérések szerint világszerte mintegy 280-300 millió ember életében van jelen a kellemetlen viszketés . Szerencsére, az. Lássuk, mely betegségek hozhatóak összefüggésbe a viszketéssel!a viszketés hátterében valamilyen fertőzés. A gyermekeknél ez olyan betegségekre utalhat, mint a bárányhimlő , ráadásul a viszketés már a bőrtünetek előtt megjelenhet. A felnőttek esetében súlyosabb fertőző betegségek is okozhatnak állandó viszketést, például a HIV. Gyakori tünete a viszketés a különböző parazitáknak, például a tetűnek vagy a rühességnek.A krónikus viszketés, különösen ha egyéb bőrtünetekkel, például annak kiszáradásával, kipirosodásával, hámlásával is együtt jár, ekcémára utalhat. Az ekcéma gyulladásos betegség, melyet kiválthat vegyületekre, ételekre, gyógyszerekre, növényekre vagy környezeti hatásokra adott. Az ekcéma krémekkel, kenőcsökkel vagy gyógyszerekkel jól kezelhető.Amennyiben a vesék már nem tudják ellátni a feladatukat, például krónikus vesebetegség miatt, a szervezetben felgyűlhet a húgysav (ez a vizelettel együtt kerül ki a szervezetünkből). A nitrogént tartalmazó húgysav egyik hatása, hogy a bőrünk rendkívüli módon viszkethet tőle. Ráadásul, amiatt egyéb méreganyagok is felgyűlhetnek a szervezetünkbe, ami szintén viszketést okozhat.Meglepő módon, bizonyos, több tumortípussal kapcsolatban is ismert tünetnek tartják ezt, például a petefészek-, az emlő- vagy a torokdaganatoknál, illetve a nyirokcsomót érintő betegségeknél. Ha az egész testre kiterjedő, erős viszketést érzékelünk, az a vért, illetve a vérképző szerveket megtámadó rák egyik tünete is lehet.