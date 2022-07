Először is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy tévhit az, hogy a napozás „leszárítja” a pattanásokat, így a sütkérezés nem megoldást, sőt! Az UV-sugarak nemcsak károsítják a bőrt, és megnövelik a rosszindulatú bőrelváltozások kialakulásának esélyét, de ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy a pattanások után pigmentfoltok, hegek maradjanak a bőrön, amelyeket aztán később nagyon nehéz, sőt, sok esetben lehetetlen eltüntetni. Éppen ezért az aknés bőr fényvédelme kiemelten fontos, mint ahogyan az is, hogy ne piszkáljuk, nyomkodjuk a pattanásokat, mert emiatt is hegesedve gyógyulhatnak.

Az ilyen bőrön általában kényelmesebben használhatóak a kémiai/organikus szűrőkkel ellátott napvédők, amelyek nem hagynak maguk után vastag, fehér réteget. Olyan terméket keressünk, amelynek a csomagolásán feltüntetik, hogy nem komedogén, azaz nem zárja el a pórusokat.

Pattanás az arcon és a testen: van különbség?

A háton (backne-nak is nevezik), mellkason, felkaron, fenéken lévő pattanások gyakorlatilag ugyanúgy alakulnak ki, mint az arcon lévők. A bőrben lévő faggyúmirigyek valamilyen okból (ez lehet genetika, öröklött hajlam, hormoningadozás vagy környezeti tényezők) extra faggyút kezdenek termelni, amely a pórusokban lévő elhalt hámsejtettek összekeveredve apró, komedónak is nevezett kis dugaszokat hoznak létre.

A fény és a levegő hatására oxidálódó dugóból jönnek létre a mitesszerek, pattanások, amelyek be is gyulladhatnak, duzzadt, vöröses csomócskákat hozva létre a bőrön. A gyulladást okozhatja baktérium (P. Acnes), de akár betegség, stressz, vagy valamilyen gyógyszer szedése is. A testen lévő pattanásokra való hajlam örökletes is lehet, és olyan esetek is vannak, amikor a nem megfelelő higiéniás szokások, a fokozott izzadás, vagy valamilyen mechanikai hatás (ruha, vagy egyéb, bőrrel érintkező tárgy, például hátizsák okozta kidörzsölődés) miatt jelennek meg.

Pattanásos bőr esetén különösen fontos az UV-sugarak elleni védekezés. Fotó: Getty Images

Segíthet a szalicilsav

A közhiedelemmel ellentétben a pattanásos, mitesszeres bőrt nem szabad túlszárítani, mert attól csak még több faggyút termel, éppen ezért a kíméletes tisztításon kell, hogy legyen hangsúly, illetve azon, hogy a faggyútermelést kiegyensúlyozzuk. Léteznek már olyan tusfürdők, testápolók, amelyek kifejezetten a testen lévő akné kezelését célozzák. Beválthatnak a BHA-, vagy más néven szalicilsavat tartalmazó termékek. Ez a sav a bőrfelszín mellett a pórusok belső faláról is segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, ezzel akadályozva, hogy elzáródjanak, emellett pedig enyhe antibakteriális hatása is van, így a szalicilsavas lemosók használata mindenképpen jó ötlet.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a pattanásos arcbőr ápolására kifejlesztett kozmetikumokat nyugodtan használhatjuk testre is, ez a lemosók, tisztítók mellett igaz a hámlasztókra, szérumokra, illetve a kifejezetten a pattanások közvetlen kezelésére kifejlesztett ún. spot treatmentekre is.

Ezeket a hatóanyagokat érdemes kipróbálni

Olyan hatóanyagokat érdemes keresni, mint a niacinamid, amely hatékonyan képes kiegyensúlyozni a faggyútermelést, illetve az azelainsav, amely nagyszerű gyulladáscsökkentő. Az AHA-savak közül a mandulasav lehet jó az aknéra, mivel hámlasztó hatása mellett antibakteriális hatású is, miközben gyengéd a bőrhöz. A testápolónk legyen könnyed, tejesebb, gélesebb állagú, ha van benne niacinamid, az nagyon hasznos.

Ami fontos, hogy olajmentes, illetve nem komedogén olajakat tartalmazó fajtát válasszunk – nem komedogén olajok például a tamanuolaj, a neemolaj, a szkvalán, a jojobaolaj, a szőlőmagolaj és a kendermagolaj. Jó hatóanyag lehet még a benzoil-peroxid is, ami azonban erősen szárítja a bőrt, így ilyenkor elengedhetetlen a hidratálás.

Egyébként kerülendő minden, ami túlszáríthatja a bőrt, nem tesznek jót a durva szemcséjű bőrradírok, és a túl sok alkoholt, illetve illatanyagot tartalmazó termékek sem. És még valami: a pattanásokra ne próbáljunk fogkrémet kenni, mert ezzel is csak kiszárítjuk a bőrt, és a hegesedve gyógyulást kockáztatjuk.

Nem minden pattanás, ami annak látszik

A fenéken, illetve az ágyék környékén lévő lapos, piros, gyakran viszkető kis “pattanások” valójában sokszor nem is pattanások, hanem szőrtüszőgyulladások (folliculitis). Bár elsőre furcsán hangozhat, hogy a fenéken ilyesmi alakuljon ki, előfordulhat, hiszen ezen a testrészen is van szőrzetünk, csak sokkal kevésbé látható formában. A folliculitis egy olyan gyulladás, melyet általában a Staphylococcus aureus nevű baktérium okoz, de kiválthatja gomba, vagy valamilyen mechanikai hatás, például kidörzsölődés, az elégtelen higiénia, illetve a bőr bepállása, például műszálas vagy nejlon ruházat alatt.

Kinézetre nagyon hasonló a pattanáshoz, de inkább az olyan, szőrrel fedett bőrterületeken fordul elő, mint a hajlatok, lábszár, combok, bajusz és szakáll környéke. Gyakran jelenik meg szőrtelenítés, illetve gyantázás után, aminek az oka az egyéni érzékenység mellett az előfertőtlenítés hiánya is lehet, illetve okozhatja az, ha szőrtelenítés után napozunk, szoláriumozunk, túlillatosított, a pórusokat elzáró kozmetikumokat használunk, vagy nem tartjuk megfelelően tisztán az adott bőrfelületet. Akik izzadékonyságra hajlamosak, gyakran küzdenek a szőrtüszőgyulladással, és szaunázás, meleg vizes fürdőzés után is megjelenthet a fürdőruhával fedett részeken.

A megelőzés a legjobb módszer a szőrtüszőgyulladás ellen

A teafaolajas ecsetelés gyakran javíthat a bőr állapotán, illetve jó lehet heti egy-két alkalommal valamilyen szalicil-, tej-, mandula- vagy glikolsavat tartalmazó készítménnyel történő gyengéd hámlasztás is – de csak akkor, ha nincs gyulladásban a bőr. Tilos a piros duzzanatok nyomkodása, kapargatása, mert elfertőződhetnek, és akár orvosi kezelésre szoruló tályog is keletkezhet belőlük.

A testen lévő pattanások és szőrtüszőgyulladás ellen a megelőzés a legjobb módszer. Ügyeljünk a higiéniára, sportoláshoz jól szellőző, pamut ruhát viseljünk, és mozgás, izzadás után zuhanyozzunk le, amilyen hamar csak tehetjük. A szőrtelenítést bízzuk szakemberre, ha otthon csináljuk, akkor pedig jó minőségű borotvát, kozmetikumokat használjunk hozzá. A borotva mindig legyen éles, fertőtlenítsük le használat előtt és után, és ne osszuk meg senkivel!

Az intim részeink törlésére legyen külön törölközőnk, amelyet 3-4 naponta cserélünk. A bőrt rendszeresen, de gyengéden hámlasszuk, és mindig hidratáljunk. Kerüljük a túlillatosított, túl alkoholos, túl zsíros kozmetikumokat, és ha mindezek ellenére sem javul a helyzet, akkor a legjobb, ha felkeresünk egy bőrgyógyászt.