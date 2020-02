Mi kell a bőrünknek hűvös időben?

Mindenekelőtt lényeges, hogy "belülről" tápláljuk a bőrt, mégpedig egészséges táplálkozással. Bőrünk szempontjából is fontos vitaminok az A-, C- és E-vitamin, melyeket az alábbi okokból is fontos rendszeresen a szervezetünkbe juttatni.

Különböző teák fogyasztása nem véletlenül szerepel a legtöbb nép hagyományos orvoslási módszerei között. Viszont talán nem tudják annyian, hogy bizonyos teák nemcsak egészségünknek, hanem szépségünknek is jót tesznek. A hatásairól bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

A legfontosabb vitaminok a bőrnek

Az A-vitamin gyulladáscsökkentő, hámképző, nyugtató hatású. A sütőtök, a cékla, a sárgarépa, a halfélék, a máj, a tojássárgája, a vaj, a tej és tejtermékek mind tartalmazzák. A C-vitamin lassítja a bőr öregedését, a sejtekben zajló oxidációs folyamatok szabályozásának fontos tényezője, fokozza a szervezet ellenálló képességét. A zöldségekből, gyümölcsökből (citrusfélék), a nyers savanyú káposztából juthatunk hozzá legegyszerűbben. Az E-vitamin fokozza az A-vitamin hatását, erős antioxidáns tulajdonsága révén lassítja a bőr öregedését. A növényi olajok (napraforgó-, szója-, búzacsíra-, tökmag-, olíva-, kukoricaolaj), a búzacsíra és egyéb gabonacsírák, a gabona magvak, a máj és tojás sok E- vitamint tartalmaznak.

Fontos a bőr megfelelő, kíméletes tisztítása, a szennyeződések eltávolítása. Az érzékeny bőrrel óvatosan bánjunk, ne nyúzzuk, dörzsöljük, a vizet óvatosan itassuk fel róla. Bőrápoláshoz lehetőleg alkoholmentes készítményeket használjunk, rendszeresen radírozzuk bőrünket, hogy az elhalt hámsejtek eltávolításával lehetővé tegyük a hatóanyagok könnyebb felszívódását. Körkörös mozdulatokkal, finoman dörzsöljük végig arcunkat és testünket. A szemkörnyéket és az esetleg gyulladt részeket nem szabad radírozni.

A szem környéki bőrre óvatos mozdulatokkal kenjük fel a krémet

Ezután jöhet a bőr táplálása. Készíthetünk időnként mi magunk is tápláló pakolásokat, de a rendszeres krémezés nem maradhat el, hisz ez védi bőrünket a hidegtől, a széltől és a szennyeződéstől. Minden nap használjunk testápolót is. Az arckrémeket bentről kifelé és alulról felfelé irányuló mozdulatokkal vigyük fel, és finoman masszírozzuk be. A szem környéki bőr könnyen megnyúlik, ráncosodik, ha nem bánunk vele óvatosan. A krémet ujjbeggyel, finom ütögető mozdulatokkal vigyük fel, bentről kifelé haladva.

A nyak és dekoltázs bőre ugyanúgy ki van téve az időjárás viszontagságainak, mint az arcbőrünk. Ezért ezeket a területeket is ugyanazokkal a készítményekkel ápoljuk, mint az arcunkat. Az ajkak könnyen kicserepesednek. Próbáljuk elkerülni a kiszáradást, mert a cserepes ajkak kirepedhetnek, kisebesedhetnek, vérezhetnek is. Indulás előtt kenjük be a szánkat ajakápoló balzsammal, majd időről-időre kenjük át újra.

A kéz szintén problémás terület, kiszárad, kipirosodik, bereped, a körmök töredeznek. Télen zsírosabb krémet igényel a kéz, mint nyáron, és rendszeres ápolást. Nagyanyáink trükkje: pamutkesztyűt húzni éjszakára a bekrémezett kézre.

A forró fürdő és zuhany kivonja a bőrből a nedvességet, és fokozza a szárazságot. Próbáljunk meg kevés időt tölteni a meleg vízben, és hideg-meleg vizes váltózuhannyal fokozni a vérkeringést. Utána pedig ne feledkezzünk el a krémezésről sem!