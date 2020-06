Miért repedezik be a szánk széle?

A szájzug berepedezése az egyik leggyakoribb ajkakat érintő probléma, melynek nagyon sok oka lehet. Szerencsére, általában nem jár súlyosabb szövődményekkel és gyógyszerekkel jól kezelhető, ám a kezelés hosszabb ideig is elhúzódhat.

gyulladásos berepedezése ( A szájzug cheilitis angularis ) egy elég gyakori, főleg az idősebb korosztályt érintő betegség, melynek kialakulásában számos probléma szerepet játszhat, a gombás fertőzésektől a vitaminhiányon át a rossz szokásokig. A tünetei igen jellegzetesek: a száj egyik vagy mindkét sarkában nyílt sebnek tűnő, pirosas, fájdalmas sebek, hasadások, kirepedezések lehetnek.

különböző súlyosságúak lehetnek, időnként egyszerű bőrcafatnak tűnhetnek, máskor viszont a száj sarkán túl az ajkakat vagy az ajak melletti bőrt is érinthetik. A sebek időnként vérezhetnek is, és bizonyos fertőzéseknél a sebeken sárgás heg is képződhet, a



Ezek a kiváltó októl függően, időnként egyszerű bőrcafatnak tűnhetnek, máskor viszont a száj sarkán túl az ajkakat vagy az ajak melletti bőrt is érinthetik. A sebek időnként vérezhetnek is, és bizonyos fertőzéseknél a sebeken sárgás heg is képződhet, a krónikus gyulladásoknál pedig genny is ürülhet a sebből.

4 tényező játszik szerepet

négy nagy tényező játszhat szerepet, a nyál irritáló hatása, a felső ajak nem megfelelő elhelyezkedése, a túlságosan kiszáradt ajkak, illetve valamilyen mikroba, gomba, vírus vagy baktérium jelenléte. A száj szélének kisebesedése, kirepedezése általában legyengült immunrendszerű, vitaminhiányban szenvedő egyéneknél jelentkezik. A kialakulásának a kockázatát növeli a szájpenész (vagy az ezzel összefüggő krónikus betegségek), a rosszul beállított és rögzített műfogsor, az alultápláltság (illetve az ezzel összefüggő betegségek, például a felszívódási zavarok), bizonyos autoimmun betegségek, gyulladásos bélbetegségek, az érzékeny bőr és az ekcémára való hajlam. A kirepedezett szájszélnél a genetikának is nagy szerepe lehet. Bizonyos gyógyszerek is fokozzák a betegség kialakulásának esélyét. Azok hajlamosabbak lehetnek a száj szélének kirepedezésére, akik gyakran nyalogatják vagy harapdálják a szájukat.

A nyál irritáló hatása is okozhatja a szájzug kirepedezését

fertőzés a felelős, a leggyakrabban gyakori az idősebbeknél, azoknál, akiknek hiányoznak a fogai, illetve azoknál, akik fogpótlást, műfogsort viselnek.



A szájzug kirepedezéséért nagyon sokszor valamilyen fertőzés a felelős, a leggyakrabban Candida albicans, Staphylococcus aureus, vagy ezek együttesen okozzák a kellemetlen tüneteket. Előfordulhat az is, hogy egyszerű ajakherpesz okozza a kirepedezést. Irritáció az esetek mintegy ötödében felelős a sebekért. A nyálban ugyanis olyan enzimek találhatóak (melyek egyébként az emésztést segítik), melyek sebesedést okozhatnak, ha túl hosszan érintkeznek egy-egy bőrfelülettel. Ha a száj állása valamiért megváltozik, például egy vagy több fog hiánya miatt, a nyál is jobban érintheti a száj sarkát, folyamatosan nyirkosan tartva és irritálva azt. Ez pedig könnyen sebesedést válthat ki. Ezért lehet gyakori az idősebbeknél, azoknál, akiknek hiányoznak a fogai, illetve azoknál, akik fogpótlást, műfogsort viselnek. Rossz szokások is okozhatják, hogy a száj sarka folyamatosan nyirkos és irritált: például a száj nyalogatása, harapdálása, az ujjszopás, a tollak végének rágcsálása stb. A túlzott nyáltermelődés, a szájon át történő lélegzetvétel (például krónikus orrdugulás következményeként) szintén fokozhatja a rizikiót. Hideg, szeles vagy túl száraz időben, amikor a szánk alapvetően szárazabb, nagyobb az esélye a repedések megjelenésének, és az az önkéntelen szokás, hogy nyalogatjuk a szánkat, csak még rosszabbá teszi az ajkak állapotát. Bizonyos irritáló anyagok, krémek vagy ajakápolók is okozhatnak betegséget, például, ha lejárt szavatosságú terméket használunk.

Amikor hiányzik valami