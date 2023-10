A bőrünk leginkább egy ökoszisztéma, amely folyamatosan változik és alkalmazkodik a minket körülvevő környezethez. A környezeti – hőmérséklet, UV-sugárzás, légszennyezés – és fiziológiai – táplálkozás, hormonális ciklus, stressz – hatások és változások különböző bőrtüneteket – bőrpír, kiszáradás, ráncok – eredményezhetnek. Éppen ezért érdemes odafigyelni bőrünk igényeire, és a legmegfelelőbb termékeket alkalmazni a mindennapi ápolási rutinunk során.

Néhány csepp elixír

Habár kevesebbet beszélünk róla, de a szérumoknak is óriási szerepük van a bőr egészségének fenntartásában. Ezek ugyanis erőteljes, célzott és magas koncentrációjú elixírek, csupán néhány cseppre van szükség a kívánt hatás eléréséhez. Gyorsan szívódnak be, így hatóanyagaik segítségével minden bőrállapotra és bőrproblémára megoldást jelenthetnek. Előkészítik a bőr mélyebb rétegeit, így az utánuk alkalmazott krémek valóban ki tudják fejteni hatásukat. A legjobb tehát, ha a nappali vagy éjszakai krém felvitele előtt használjuk. Megnyugtatják a bőrt, segítik a természetes egyensúly visszaállítását, tartósan rehidratálnak, megelőzik és csökkentik a bőrhibákat.

Most három olyan szérumot mutatunk be, amelyeknek mindenképpen ott a helyük a tudatos szépségápolásban. A szérumok nagy előnyükként lehetővé teszik a bőr számára, hogy alkalmazkodni tudjon a környezeti változásokhoz. Úgy fejlesztették ki e termékeket, hogy ne csak korrigálják a bőrtüneteket, hanem a kiváltó okokat is orvosolják. Mindegyikük sajátos módon hat a bőrproblémák különböző belső okaira, megelőzve a későbbi tünetek kezelését. Szintén fontos kiemelni, hogy a szérumok összetevőként biomimetikus hialuronsavat – többek között hidratál és kisimítja a finom ráncokat – tartalmaznak. Természetes módon is jelen van a bőrben, a kollagénnel és az elasztinnal együtt része annak a szerkezetnek, amely támogatja a bőrt. Nem meglepő, hogy a hatóanyag óriási figyelmet kapott az elmúlt években, hiszen rendkívüli vízmegkötő képességének köszönhetően a bőr feszes lesz, míg a felszíni és mélyebb ráncok csökkennek.

Három termék, sokféle hatás

BIODERMA Sensibio Defensive szérum

E terméknél fontos megemlítenünk egy szót, az inflamm'aging-et, amely a krónikus gyulladás okozta idő előtti bőröregedést jelenti. Az inflamm’ageing látható hatásai – ráncok, kiszáradás, fakó arcszín – gyorsabban jelentkeznek a bőrön, mint a természetes bőröregedés során, és gyorsulnak, ahogy a bőr védekezőképessége csökken. Érdemes tehát kezelni ezt a problémát.

Az érzékeny bőrre ajánlott szérum – hidratáló és nyugattó hatással – pedig nagy segítség lehet ebben, hiszen egy koncentrált termékről van szó, amely tartósan megnyugtatja a bőrt, erősíti a barrier funkciót, továbbá megadja neki azokat az „eszközöket”, amellyel meg tudja védeni magát az inflamm'aginggel szemben. Az ördögi kör megállítása érdekében a bőrérzékenység különböző okaira hat, ugyanazokra, amelyek az inflamm’aging kialakulásában is szerepet játszanak. A szérum használata során azonnali hatásként a bőr friss, kellemes érzetű lesz. Már három perc után csökkenhet a diszkomfortérzet intenzitása, és érzékelhetően ragyogóbb lesz a bőr. A hidratáltság 24 órán át kitart. Hosszú távú hatásként halványulnak a finomabb vonalak, a ráncok pedig csökkenek. A bőr megnyugszik, és így jobban ellenáll a külső irritáló tényezőknek.

BIODERMA Sébium szérum

Egyszerre küzdünk a pattanásokkal, mitesszerekkel és az öregedés első jeleivel? Igen, lehetséges, hiszen a pattanások a felnőttek életét is megkeseríthetik. Az idő előrehaladtával a bőr sérülékenyebb, a pórusok pedig láthatóbbak lesznek. De ezekre a bőrproblémákra is van már megoldás. A folyékony és hidratáló szérum ugyanis hatékony a pattanásokat kiváltó okokkal szemben, miközben hidratálja és erősíti a bőrt. Sőt a bőrproblémák újbóli megjelenését is akadályozza. Összetevőinek köszönhetően hatékonyan veszi fel a harcot az öregedés tüneteivel is.

De nézzük részletesebben a szérum működését. Tisztító hatásának köszönhetően normalizálja a faggyú minőségét, hogy megakadályozza a pórusok eltömődését és a bőrhibák kialakulását. Regeneráló hatását az acetil-glükózaminnak köszönheti, képes biológiailag stimulálni a sejtek megújulását, antioxidáns és hialuronsav tartalmának köszönhetően pedig semlegesíti az öregedés jeleit. A benne lévő szalicilsav – ennek köszönhető a hámlasztó hatás – a bőrfelszínen hat, hogy eltávolítsa az elhalt sejteket, tisztítja a pórusokat, megakadályozza a pattanások megjelenését. Biomimetikus hialuronsavval – kevés pattanás elleni termékekben van benne – hidratálja és kisimítja a finom ráncokat, és ezzel a feltöltő hatást is kipipálja. De mennyit is kell várni a látható eredményre? Akár már egy hét után kevesebb lehet a pattanás, csökken a pórusok mérete, halványulnak a hegek. Egy hónap után kevesebb lesz az egyenetlenség, a ránc és a látható pórus.

BIODERMA Hydrabio Hyalu+ szérum

A dehidratáltság a bőr átmeneti állapota, amelyet minden bőrtípusú – normál, kombinált, száraz, zsíros – ember megtapasztalhat. A környezeti stresszfaktorok – hőmérséklet változás, hideg, szél – kiszáríthatják a bőrt, és ez gyengíti és növeli a vízveszteséget. Idővel a természetes öregedési folyamatok is megváltoztatják a bőrben lévő hialuronsav mennyiségét és minőségét.

Ilyenkor jön jól a feltöltő szérum, amely használatával szinte azonnal érezzük a hidratáló hatást. Serkenti a hialuronsav szintézisét, miközben elősegíti az öregedés első jeleinek megelőzését. Helyreállítja a bőr feszességét és rugalmasságát, erősíti a bőr barrier funkcióját. Hogyan képes erre? Egy olyan filmet képez a felszínen, amely megakadályozza a víz elpárolgását a szövetekből. Stimulálja a kollagén szintézisét, hogy feszesebbé és rugalmasabbá varázsolja a bőrt. Megerősíti a barrier funkciót, hogy csökkentse a dehidratációt, és nem mellesleg csökkenti az oxidatív stresszt is.