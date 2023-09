Hosszú életed lehet, ha ilyen a bőröd

Akiknek valaha aknés volt az arcuk, olyan genetikai védelemmel rendelkeznek, amely lassítja a bőrük öregedését, és növeli az általános élettartamukat – számolt be a londoni King's College kutatási eredményeiről a Science Daily. A sejtek öregedésével a telomerek, vagyis a kromoszómák végén található ismétlődő nukleotidszekvenciák fokozatosan lebomlanak és zsugorodnak, ami végül a sejtek pusztulásához vezet, ez az emberi növekedés és öregedés normális része. Akinek azonban fiatal korában sok pattanása volt, azok fehérvérsejtjeiben hosszabbak a telomerek, ezeknek pedig védő szerepük van.

Az aknés bőrnek előnye is van egy új kutatás szerint. Fotó: Getty Images

Számos oka lehet, ha ilyen a bőröd

A Journal of Investigative Dermatology című folyóiratban közzétett tanulmányban 1205 ikerpárnál mérték a fehérvérsejtek telomerjeinek hosszát. Az ikrek negyede számolt be arról, hogy életében tapasztalt pattanásokat a bőrén. Az eredmények alapján elmondható, hogy akik valaha pattanásokkal küzdöttek, azok telomerjei jelentősen hosszabbak, ami azt jelenti, hogy a fehérvérsejtek védettebbek a korral járó szokásos romlással szemben. A bőrgyógyászok már régebben is megfigyelték, hogy az aknés betegek bőre lassabban öregszik, mint aki sosem küzdött pattanásokkal.

Számos dolog állhat a pattanások megjelenése mögött: a szervezetben jelen lévő gyulladások, a genetika és a PMS (premenstruációs szindróma) is okozhatják a bőrhibákat, de az is elképzelhető, hogy a bélrendszer elvesztette az egyensúlyát. Emellett a lelassult nyirokkeringés, hormonális problémák, sőt lelki gondok is okozhatják a problémát, ahogy a nem megfelelő életvitel is közrejátszhat.