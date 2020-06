Hogyan szabadulhatunk meg a szemölcstől?

Természetes gyógymód A vérehulló fecskefű közvetlenül a bőrre kenve hatékony ellenszere a vírusos szemölcsnek. Így használja!

kerek vagy félgömb alakú, halványsárga vagy durva felülete miatt szürkés, érdes, pontozott felszínű göb, amely nem viszket, nem okoz gyulladást, és csak akkor fáj, ha megsérül (például bereped). A szemölcsök kezelés nélkül évekig megmaradhatnak, az esetek mintegy felében azonban nyom nélkül, spontán eltűnnek, átlagosan 18 hónapon belül. szemölcs általábancsak kellemetlenséget, esetleg esztétikailag zavaró lehet, de még akkor is javasolt kezelni vagy kezeltetni, ha nem okoz fájdalmat. Erre azért van szükség, mert a szemölcsök fertőznek, és közvetlen érintkezéssel is könnyen továbbterjed a vírus - akár a test egyéb részeire, akár másokra. Minél hamarabb kezdik kezelni a szemölcsöt, annál könnyebb eltávolítani!történhet otthoni módszerekkel, de időnként orvosi beavatkozásra is szükség lehet. A leggyakoribb módszerek közé tartozik a kriptoterápia (fagyasztás), a kimetszés (pontosabban "kifordítás", mely éles kanállal történik), a lézer- vagy elektromos késsel történő roncsolás, illetve a helyileg ható szemölcsirtó szerek alkalmazása.