Ezeket a bőrhibákat soha ne piszkálja!

Természetesen, ha valaki kíméletesen, a nyom ki időnként egy-egy pattanást , azzal biztosan nem teszi tönkre a bőrét. Nagyobb baj az, hogy sokan minden apró bőrhibának nekiesnek, és olyanokat is piszkálni kezdenek, amelyeket jobb lenne békén hagyni, vagy mert rövid időn belül maguktól is elmúlnak, vagy mert szakember segítségére van szükség ahhoz, hogy megszabaduljunk tőlük.

Gyakran olvasható, de rendkívül rossz tanács az, mely szerint a herpeszt is ki kell nyomni , mint egy pattanást, mert ezzel meggyorsítható a gyógyulás. Valójában azonban ha piszkáljuk ezeket a hólyagokat,. A belőlük távozó folyadékban számtalan vírust szabadíthatunk el, így ha kinyomjuk, ezek a bőr egyéb felületeire jutva újrafertőzhetnek. A legtöbb herpesz egy-két héten belül magától is meggyógyul, de vény nélkül kapható kenőcsökkel, krémekkel meggyorsíthatjuk ezt a folyamatot.

A nagy, fájdalmas, cisztás pattanásokat se próbáljuk meg otthon kinyomni. Ezek ugyanis a bőrben mélyen helyezkednek el, és általában súlyos gyulladás is kíséri ezeket. Ha piszkáljuk ezeket a cisztákat, akkor, amelyek nagyon hosszú ideig megmaradnak, sőt nem is lehet őket teljesen eltüntetni. A cisztás pattanások kezelése szakorvos feladata, és az ő segítségével azt is ki lehet deríteni, hogy mi áll a kialakulásuk hátterében.