A pattanást ezért veszélyes nyomkodni

"Nemrégiben egy 18 éves férfi vendégem, aki szerencsére rendszeresen jár hozzám, úgy gondolta, otthon kinyom egy akne vulgarist, azaz egy közönséges kis pattanást. Másnap reggel feldagadt orcával és a szeme helyén csak egy csíkkal jelent meg nálam, ugyanis a kis pattanásból egy közel 4 centis, fájdalmas, puha duzzanat keletkezett, amelyben kézzel tapintható volt a genny" - mondta el Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikusa, gyógykozmetikus.

Milyen okok állhatnak a háttérben, ha valaki felnőttként sem tud megszabadulni a pattanásoktól? Részletek itt.

Az arcon létezik egy úgynevezett veszély háromszög, amely tulajdonképpen a szem alatti, orr melletti és a száj sarkának utolsó harmada feletti területet foglalja magában, vagyis az orca rész felső felét. Ez a terület gazdag nyirok- és érhálózatban, amely erek az agy felé futnak. Ha ezen a területen rosszul, szakszerűtlenül nyomunk ki egy pattanást, ami eredendően egy lobgáttal határolt, lokális góc, akkor a helyén egy diffúz, mély és szétterülő, gyulladásos-ödémás, tályogszerű képződményt alakulhat ki. A gennyel teli tasak átmérője az 5 centimétert is elérheti.

Súlyos szövődményekkel járhat, ha magunk próbáljuk meg kinyomni a pattanásainkat

Veszélyes szövődmények

Még a közönségesakneis gennykeltő kórokozók tömkelegét tartalmazza, a fertőzött faggyú pedig a nyirokerekbe is bekerülhet, ahonnan a fertőzés továbbterjedhet. Ritka, de súlyos szövődményként akár agyhártyagyulladás is kialakulhat, amire tünetként hőemelkedés, láz, görcskészség, rossz közérzet, fáradtság, fokozódófejfájáshívhatja fel a figyelmet. A pattanás kinyomása és a gyulladás megjelenése között 4-5 nap is eltelhet a páciens általános állapotától függően, de már az első jeleknél orvoshoz kell fordulni, és ha bebizonyosodik a gyanú, minél előbb el kell kezdeni a kezelést. Az orvosi ellátáson túl fontos a betegség ideje alatt a fizikai kímélet, a pihenés és a fehérjeszegény diéta.

A szakszerű tisztítás

Nem csupán a szépségünk érdekében ajánlatos szakemberre bízni a pattanások kezelését, hanem számos kellemetlen következménytől is megóvhatjuk így magunkat. "A rosszul, szakszerűtlenül kinyomott aknék helyén a bőr hegesedhet és maradványtünetekkel gyógyulhat. Ezek utólagos eltüntetése közel sem egyszerű, gyakran már csak számos kezelés kombinációjával, hosszú idő alatt lehetséges a halványítás. Vagyis egyrészt a fertőző betegségek, másrészt a nem esztétikus végeredmény miatt sem érdemes otthon nekiesni a pattanásoknak" - mutatott rá Peterman Krisztina.

Hozzátette, a kozmetikában elérhető a fertőtlenítés számos formája, mint például a mély fertőtlenítő hatású ózon- vagy plazmakezelés, valamint olyan speciális kezelések, amelyek megfelelően előkészítik még a súlyosan pattanásos bőrt is a szakszerű kezelésre. A tág pórusú, zsírosodásra hajlamos, idősebb bőr állapotán éppúgy lehet javítani, mint a tinédzserkori pattanásokon.