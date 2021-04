A bőrünkön található pórusok egy-egy szőrtüszőből és a hozzá kapcsolódó mirigyekből állnak. Ezek a mirigyek termelik például az izzadságot, illetve a faggyút is (ez nélkülözhetetlen a bőr védelméhez és hidratáltságának fenntartásához).

Amennyiben a mirigyek túl sok faggyút termelnek, az, és a beleragadó elhalt hámsejtek tömíthetik el a pórust. Időnként ezek az eltömődött pórusok, be is gyulladhatnak, és ez vezethet a cisztás pattanások kialakulásához. A cisztás pattanások az arcon, a háton, a mellkason, a vállon, a felkaron alakulhatnak ki. A cisztás pattanások a leggyakrabban a tinédzsereket érintik, de bármilyen életkorban megjelenhetnek.A cisztás pattanások nemcsak igen fájdalmasak lehetnek, de az önértékelésünkre is negatívan hathatnak, emellett pedig igen hajlamosak arra, hogy a helyükön. Lássuk, milyen otthoni, természetes módszerekkel enyhíthetjük a pattanásosságot. kurkuma előnyös hatásairól számos cikket olvashattunk, apozitívan hatnak például az ízületi fájdalmakra. A kurkuma természetes antiszeptikus összetevőinek köszönhetően csökkenti a gyulladásokat és megelőzi a felülfertőződést. Keverjünk pasztát egy kevés víz vagy jojoba-, esetleg szezámolaj és 1-2 teáskanál őrölt kurkuma segítségével, kenjünk fel az érintett területre, és hagyjuk hatni egy órát. Langyos vízzel öblítsük le.Az almaecet kiegyensúlyozó,hatásokkal rendelkezik, csökkenti a gyulladásokat és a fájdalmat is. Egyszerű és hatásos arctonikhoz keverjünk össze azonos mennyiségű vizet és almaecetet, majd naponta többször is töröljük át ezzel a bőrünket. teafaolajnak számos pozitív hatása van a bőrünkre, antibakteriális, antiszeptikus, fertőtlenítő és összehúzó hatásai egyaránt vannak. A teafaolaj rendszeres használatával megnyithatjuk és megtisztíthatjuk a pórusokat, és meggyorsíthatjuk a. Keverjünk el 5 csepp teafaolajat egy teáskanál mézben, majd kenjük fel az érintett területre. Hagyjuk hatni 15 percig, majd langyos vízzel öblítsük le. Hasonlóan jó hatású lehet a levendula illóolaja, melyből érdemes 10-15 cseppet kíméletes arctisztító tejhez keverni, majd ezt használni naponta kétszer.A háztartásunk egyik mindentudó, olcsó és hatásos tagja a szódabikarbóna és a segítségével eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket is. Keverjünk össze egy teáskanál szódabikarbónát annyi vízzel vagy uborka kifacsart levével, hogy sűrű pasztát kapjunk. Ezt kenjük fel a bőrünkre, majd 5 percig hagyjuk hatni. Körkörös mozdulatokkal radírozzuk le a bőrről a pasztát, a maradékot öblítsük le langyos vízzel.Az egyik legjobb bőrszépítő a méz , melyet pattanásos bőrűeknek különösen ajánlanak, hiszen antibakteriális, antiszeptikus, nyugtató,hatásai is vannak. A legegyszerűbb módszer, ha az érintett területre egy kis mézet kenünk, majd 10 perc hatóidő után langyos vízzel lemossuk.