Ebben különbözik a fényvédő krém és a naptej

A fényvédő krémet az arcunkra, a naptejet pedig a testünk többi részére használjuk, hogy megvédjük a bőrünket az UV-sugárzás károsító hatásaitól – tisztázta a két termék közötti különbséget Pető Detti sminkoktató az RTL Reggeli című műsorában. A szakértő arról is beszélt, milyen veszélyes következményekkel járhat, ha nem figyelünk a bőrápolásra.

Mi történhet a bőrünkkel, ha nem vigyázunk rá?

„Sajnos a bőrrák kialakulása is abszolút benne van a pakliban. Úgyhogy hiába nem divat, a férfiaknak is kell használni” – figyelmeztetett Pető Detti. Mint mondta, ő egyáltalán nem kötné a strandoláshoz a napvédő termékek használatát, ugyanis már akkor is éri UV-sugárzás a bőrünket, ha besüt az ablakunkon a nap.

Smink alatt is és felett is kell használni fényvédőt, tehát a sminkelés nem zárja ki a fényvédelmet. (…) A legfontosabb, hogy nagyon jól mossuk le a sminket este” – fogalmazott.

Nem csak a hidratálás fontos

Amikor az arcápolásról beszélünk, a legtöbb embernek rögtön a hidratálás jut eszébe, pedig a sminkoktató szerint legalább ennyire fontos az arctiszítás is. „Lehet bármilyen drága vagy menő arcápolási terméked, ha nincs megfelelő tisztítás előtte” – emelte ki.

Mint mondta, télen ő sokkal erősebb és gazdagabb hidratálókrémeket használ, nyáron azonban a lágyabb, könnyedebb, a bőrnek nagyobb levegőzést engedő termékeket részesíti előnyben. „Ebben a nagy melegben is kell persze hidratálni, de ilyenkor nem nagyon rétegezem a termékeket, hiszen örülök, hogyha levegőt kap a bőröm” – magyarázta.

