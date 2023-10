Bőrgyógyász: „életveszélybe kerülhetsz, ha itt nem mosod meg”

Testünk egyes területeinek tisztán tartása különösen fontos az egészségünk megőrzése érdekében, néhány részt azonban hajlamosak vagyunk elhanyagolni a mindennapi tisztálkodásunk során. Legalábbis ezt állítja a TikTokon csak Dermguruként ismert bőrgyógyász, Lindsey Zubritsky. A New York Post cikke szerint potenciálisan végzetes bakteriális fertőzéseket kockáztat az, aki nem mossa meg rendszeresen és alaposan az alábbi testtájait.

A füled mögött

A fül mögötti részt megmosásáról sokan megfeledkeznek, pedig rengeteg korpa és faggyú halmozódhat fel ott, amely aztán komoly bőrgyulladáshoz és bőrbetegséghez vezethet.

A köldököd

A köldököt is sokan kifelejtik a napi tisztálkodásból. Pedig ez is egy olyan terület, ahol nagy mennyiségű szennyeződés összegyűlhet: izzadság, bőrdarabkák, szöszök, kosz. Ha nem ügyelsz a köldököd rendszeres tisztítására, akkor omfalolit, vagyis úgynevezett köldökkő is kialakulhat. A felgyűlt szennyeződés ráadásul a fertőzések és a kellemetlen szagok melegágya is lehet.

A körmeid

A körmök alatt is elképesztő mennyiségű kosz és kórokozó tud összegyűlni, amelyeket aztán a kezeddel átviszel a bőrödre, a szemedbe és a szádba. Éppen ezért minden fürdésnél javasolt alaposan megtisztítani egy körömkefével a körmeidet is.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images