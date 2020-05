4 dolog, amitől gyorsabban ráncosodunk

A kor előre haladtával természetes jelenség a ráncok megjelenése, azonban megfelelő életmóddal és hatékony bőrgyógyászati kezelésekkel sokáig megőrizhetjük fiatalos megjelenésünket. Dr. Borbola Kinga, a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa a bőr öregedésének leggyakoribb okait és a lehetséges kezelési módokat ismerteti.

Ezektől öregszünk gyorsabban

A külső környezeti hatások közül a legjelentősebb bőröregedést a napfény UV-A tartománya váltja ki. A szoláriumot jobb kerülni, a napozással pedig bánjunk óvatosan és használjunk fényvédő termékeket tavasztól őszig.

Ha sokáig szeretnénk megőrizni fiatalságunkat, akkor ajánlott abbahagyni a dohányzást. A cigarettázás ugyanis nemcsak a száj körüli ráncok megjelenését gyorsítja fel, hanem a bőr összképén, életteliségén is sokat ront. Ennek az az oka, hogy a dohányzás negatívan befolyásolja a bőr tápanyag- és oxigénellátását.

A kezeletlen stressz hosszútávon önmagában is kihat a külső megjelenésünkre. A helyzetet viszont tovább rontják az esetleges "járulékos károk", vagyis a kevés és rossz minőségű alvás, valamint a feszültség levezetésére használt függőségek, mint az alkohol és a fentebb már említett cigaretta. Ezért érdemes a stressz kezelésére egy egészséges alternatívát - például a sportolást - választani, de a csoportos terápia is jó választás lehet.

Gyorsabban ráncosodunk, ha sokat stresszelünk. Fotó: 123rf

Jelentősen kihat a bőrünk egészségére a táplálkozásunk is. Az egészségtelen, vitaminszegény étrend, valamint az alacsony folyadékbevitel miatt például jóval gyorsabban öregszik a bőr. Fiatalos ragyogásunkat az A-, a C-, és E-vitaminban, valamint az antioxidánsban gazdag ételek segítik elő, de választhatunk táplálékkiegészítőket is. A megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre pedig fokozottan figyeljünk oda.

Nehezünkre esik meginni nap 2-3 liter csapvizet? Egyes megfigyelések szerint a természetes módon ízesített vízből többet iszunk. A citromos víz fogyasztása az utóbbi időben nagyon elterjedt, de ezen kívül még számos ízesítési lehetőség közül választhatunk. Mutatjuk a legízletesebb variációkat!

Hogyan segítenek a bőrgyógyászati kezelések?

Ha valaki az életmódján kívül esztétikai kezelésekkel is szeretné fiatalosabbá, üdébbé tenni a bőrét, több hatékony kezelés közül választhat - ismerteti dr. Borbola Kinga. Először azt kell eldöntenünk, hogy pontosan min szeretnénk változtatni. Lehetőségünk van ugyanis a bőr általános felfrissítésére, a már kialakult ráncok eltüntetésére vagy a bőr megereszkedésének enyhítésére.

A bőr felfrissítésére jó megoldás lehet a mezoterápia, amellyel számos hatóanyag juttatható a bőr különböző rétegeibe. A célnak megfelelően kiválasztott hatóanyagot eltérő hosszúságú, vékony tűkkel fecskendezik be az egyes bőrrétegekbe. Így beindulhat a kollagén és a rugalmas rostok termelődése, valamint fokozódhat a bőr anyagcseréje és regenerálódó képessége. Ha a ráncok zavarják leginkább a pácienst, jó megoldás lehet a Botox-injekció és a hialuronsavas ráncfeltöltés. Arcfeszesítésre és például a sokakat zavaró tokaemelésre pedig az úgynevezett szálbehúzás kínál megoldást - magyarázza a szakember.