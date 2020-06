Az E-vitamin a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik, és számos növényi eredetű élelmiszerben megtalálható. Fontos szerepet játszik az idegek, az izmok és az immunrendszer működésében, így hiánya elsősorban ezeket károsítja.

Ez is lehet a komoly E-vitamin-hiány tünete. Kutatások bizonyítják, hogy megfelelő mennyiségű E-vitamin nélkül a sérült sejtmembránok nem tudnak megfelelően gyógyulni, és ha az izomsejtek nem regenerálódnak megfelelően, akkor ez izomvesztéshez vezethet. Ha ilyesmit, illetve izomgyengeséget tapasztalunk, érdemes vérképet csináltatni. Az E-vitamin-hiányból fakadó izomgondok leginkább idős embereknél jelentkeznek.

Az E-vitamin-hiány oka az is lehet, hogy felszívódási zavarunk van, és testünk az elfogyasztott ételekből nem tud megfelelő mennyiségű zsírt felszívni, emiatt pedig zsírban oldódó E-vitamint sem. Ilyenkor olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a hasmenés, hányás, hasi puffadás , illetve különösen kellemetlen szagú széklet. Csecsemők esetében pedig ilyenkor elmaradhat a fejlődés, a magasság, illetve a testsúly növekedése is.

Szervezetünk védekezőrendszerének elegendő E-vitaminra van szüksége ahhoz, hogy megfelelően tudjon funkcionálni. Ha nem jut belőle elég a testünkbe, akkor tapasztalhatjuk, hogy sokat vagyunk betegek, és szinte minden fertőzést elkapunk. Nátha, felső légúti betegségek , húgyúti fertőzések a leggyakoribbak ilyenkor. Ha megállapítják, hogy ezeket az E-vitamin hiánya okozza, akkor az E-vitaminban gazdag ételek fogyasztása mellett orvosi rendelvényre táplálékkiegészítőként is szedhetjük.

Kedves Szakértő! Régóta szedem a JutaVit 60 mg-os Q10-et E-vitaminnal, amely tartalmaz még 35 mg E-vitamint, most pedig az orvosom javaslatára Bio Szeleniumot kéne szednem, amiben szintén van 10 mg Q10. Kérném a tanácsát, hogy szedhető-e a kettő egyszerre, és nagy probléma-e, ha ebből a zsírban oldódó vitaminból több jut az ember szervezetébe, tekintetbe véve, hogy a napi táplálkozás során magvakból olajokból, zöldségekből is hozzájutok. Azon is gondolkodom, hogy olyan Q10 vitamint fogok szedni, ami nem tartalmaz E-vitamint. A Q10 vitamint magas vérnyomás, a Bio Szelént alulműködő pajzsmirigy miatt kell szednem. Köszönettel várom válaszát!

Kedves Kérdező! Mind a három mikrotápanyag jótékonyan hat a magas vérnyomás problémájára. A Q10-koenzim bevitele magas vérnyomás betegség esetén 40-100 mg között ajánlott, tehát a két készítményből együttesen a 70 mg megfelelő. Az E-vi...