13 évesen már kopaszodott, TikTok-videókkal segít sorstársain

Nicole Thomas még csak tinédzser volt, amikor a fodrásza észrevett egy kopasz foltot a tarkójánál. Elment a háziorvoshoz, és többféle kezelést is kipróbált, mielőtt egy bőrgyógyászhoz irányították. Ott derült fény arra, hogy alopeciában, egy autoimmun betegségben szenved, amely miatt hamar el is veszítette a haja nagyjából 70 százalékát – számol be a most 27 éves nő esetéről a Mirror.

Gyorsan kihullott a haja. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

"Ettől még nem vagyok gyenge ember"

Nicole tinédzserként mindenféle kezelést – kenőcsöket és szteroidos krémeket – kipróbált. Három évig parókát is viselt, majd a fejbőrébe kapott szteroidos injekciók hatására 17 éves korára folyamatosan visszanőtt a haja és ezt nyolc évig sikerült is megőriznie. "13 évesen ez lesújtó időszak volt, teljesen megnyomorított az állapotom, félénk voltam és magányosnak éreztem magam. Mindig parókát viseltem, ami förtelmes és meleg volt. A betegség irányított engem” – idézte fel Nicole, akit a kontroll elvesztése zavart, vagyis hogy nem tehet semmit az állapota ellen. Éppen ezért elhatározta: visszaveszi az irányítást az élete felett.

2022 végén Nicole észrevette, hogy a tarkójánál ismét kopaszodik. Ám ahelyett, hogy most elrejtette volna, mint korábban, úgy döntött: megosztja tapasztalatait a TikTok-on. „Most ez történt velem, ennyi, ettől még nem leszek gyenge ember. Nem kell szeretni azt, ahogyan kinézünk, de el kell fogadni” – fogalmaz Nicole, aki most már parókát sem visel. Mint mondja, a közelmúltban új gyógyszert engedélyeztek a betegség ellen, és bár egyelőre nem tudja azt megfizetni, megnyugtató számára, hogy már létezik megoldás.