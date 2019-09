Vesemedence-gyulladás: figyelmeztető laborértékek

A betegséget a hólyagból felkerülő, nem fertőző baktériumok váltják ki. Ezek általában a belekből származnak, és a húgycsövön keresztül jutnak fel a hólyagba, hogy ott gennyes gyulladást váltsanak ki.

Milyen tünetek jelzik a vesemedence-gyulladást?

A vesemedence-gyulladás számos tünetet produkálhat. Ezek az alábbiak:

hasító derékfájdalom

égő, fájdalmas vizelés

gyakori vizelési inger

magas láz

véres vizelet

hányinger, hányás.

A laboreredmények is üzennek

A fenti tünetek alapján az orvos általában vizeletmintát kér, de vérünket is megvizsgálja. A minta vizsgálata során kiderülhet, hogy a vizelet gennyes, ugyanis a fehérvérsejtek száma emelkedett, emellett baktériumok is találhatóak benne. Amennyiben baktériumokat találnak, úgy tenyésztésre is elküldik a mintát, ilyenkor pedig nemcsak a betegséget előidéző kórokozó azonosítható, hanem a szükséges antibiotikumot is elő lehet írni, amellyel a kezelés sokkal hatásosabb.

A vérvizsgálat során a vesefunkciók is monitorozhatóak.

A vér- és vizeletminták alapján könnyen megállapítható a vesemedence-gyulladás

A vesefunkciókat jellemző értékek:

Kreatinin normálértéke: 53-133 µm/l

A kreatinin az izmokból származó fehérje-lebomlási termék, amely a vesén keresztül távozik a szervezetből. Vérszintje a veseműködés jelzője.

Karbamid normálértéke: 8-20 mg/dl (3-7 mmol/l)

Emelkedett szintje jelzi, hogy valami gond van a vesékkel, ugyanis a karbamid az aminosavak lebontási terméke, amely a vesén keresztül távozik a szervezetből. Vérszintje elsősorban a veseműködés jelzője.

Kálium normálértéke: 3,5-5,0 mmol/l

A kálium értéke képet ad a vese alulműködéséről.

CRP normálértéke: 8 mg/l alatt, újszülöttekben 15 mg/l alatt

A CRP a gyulladásos betegségek mutatója, plazmaszintje a gyulladással párhuzamosan változik.

Mit mutat a vérkép? A részletekért kattintson!

Procalcitonin (ProCT) normálértéke: 0,5 ng/ml alatt

A procalcitonin szintje elsősorban vérmérgezés állapotában emelkedik meg. A vesemedence-gyulladás, amely lázzal járhat, megnehezíti a diagnózist, mert nehezen eldönthető, hogy aláza betegség jele, vagy esetleg a betegség kezelésének szövődményeként fellépő vérmérgezésé. Ilyenkor segít a ProCT értéke.

We normálértéke:

Férfiak 50 év alatt: 15 mm/óra alatt

Férfiak 50 év felett: 20 mm/óra alatt

Nők 50 év alatt: 20 mm/óra alatt

Nők 50 év felett: 30 mm/óra alatt

Gyulladás,fertőzésesetén emelkedik a vörösvértest-süllyedés szintje.

Ha ezek az értékek eltérést mutatnak a normálértéktől, akkor ez vesemedence-gyulladásra is utalhat!