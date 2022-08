Vállfájdalom: a tüdőrák első tünete?

Vállfájdalom számos egészségügyi probléma hatására jelentkezhet. Kiváltó ok lehet például egy sérülés vagy egy ízületi gyulladás (arthritis), emellett pedig nagyon gyakori a megjelenése tüdőrák esetén is. Mindazonáltal ez utóbbi alig különbözik az ízületi gyulladás okozta vállfájdalomtól. Segíthet viszont a megkülönböztetésben az éjszaka súlyosbodó vagy nyugalomban is jelentkező fájdalom, amely pihentetésre sem javul.

Miért fontos minél gyorsabban felfedezni a bajt? Ha a tüdőráknak már megjelentek a tünetei, akkor fele annyi esély van a gyógyulásra.

Áttét nélkül is átsugározhat a fájdalom

Vállproblémákat okozhat a tüdőből eredő, de vállban jelentkező kisugárzó fájdalom, mely során a daganat a légzőszerv perifériás idegeit nyomja. Hasonló gondokat idézhet elő továbbá a tumor a váll csontjaiba történő átterjedése is. A tüdődaganat a betegek 30-40 százalékánál képez áttétet a csontokra.

A tüdőrák egy bizonyos formája, az úgynevezett Pancoast szindróma esetén a tumorok a tüdőcsúcsban alakulnak ki, és hamar beszűrik a vállhoz közeli szöveteket is, ami szintén kisugárzó fájdalommal jár. Ez esetben azonban a tüdőrák általános tünetei – tartós köhögés, vérköpés vagy nehézlégzés – szinte alig jelentkeznek.

A vállfájdalom mögött akár tüdőrák is állhat.

A mellhártya rákos megbetegedése (malignus pleuralis mesothelioma) esetében az első tünet szintén nagyon gyakran a vállfájdalom. Ez a típusú daganat azbesztnek való tartós kitettség nyomán alakulhat ki.

Nehezen észrevehető tünetek

A tüdődaganatra – mint a legtöbb tumortípusra – jellemző, hogy korai stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket. A panaszok nők és nemdohányzók esetén pedig még kevésbé típusosak, emellett további betegség vagy fizikai megerőltetés miatt kialakuló problémákhoz (például légszomj vagy köhögés) nagyon hasonlóak. Mivel a légzőszervben igen kevés a fájdalomérző receptor, kezdetben még fájdalommal sem jár a tüdőrák, jellemzően már csak mellkasröntgen vagy CT derít rá fényt.

Mivel tipikus korai szimptómák nincsenek, a daganatra utaló általános tüneteket érdemes figyelni. Ilyen a köpetürítéssel nem járó száraz köhögés tartóssá válása, a dohányosok köhögésének megváltozása, a kezelés ellenére is fennmaradó köhögés. Ilyenkor ugyanis a daganat irritálja a tüdőt, ami reflexes köhögést vált ki.

A tüdőrák másik általánosságban jellemző tünete a véres köpet, amely mennyiségtől függetlenül azonnal orvosi vizsgálatot igényel, valamint a rendszeresen kiújuló hörgő- vagy tüdőgyulladás, melyet nem fertőzés okoz, hanem a hörgők tartós szűkülete. A növekvő tumor egyfelől kívülről is összenyomhatja a légutakat, illetve a légutak belsejéből kiindulva szűkítheti, sőt, akár teljesen el is zárhatja azokat. Ilyenkor az adott területen megszűnik a légcsere, ami a tüdőgyulladás klasszikus tüneteivel hívja fel magára a figyelmet, mint a láz, a gennyes köpet, a köhögés és a nehézlégzés.

A tüdődaganat tartós és kifejezetten erőteljes mellkasi fájdalommal is jár. A rák előrehaladását jelezheti a minden ok nélkül bekövetkező hirtelen testsúlycsökkenés, vagy a gyakran visszatérő légúti fertőzések. Végzetes stádiumban a tüdőrák tünetei már specifikusabbá válnak.