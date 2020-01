Rosszabbul leszünk, ha keverjük az italokat?

Bármilyen "szabályt" hallottunk is az alkoholos italok fogyasztási sorrendjéről, egy idő után (különösen, ha jó társaságban múlatjuk az időt) könnyű elfeledkezni arról, éppen hol is tartottunk. Vajon van valamilyen tudományos alapja a népi bölcsességeknek?

Szilveszter, horror nélkül

Jó éve volt, és reméli, hogy az új is ilyen lesz, vagy alig várja, hogy vége legyen? Akárhogy is, egy fergeteges bulira mindenképpen jó alkalom a szilveszter. Hogy később is jó emlékekkel gondolhasson vissza rá, fogadjon meg néhány tanácsot. A cikk folytatódik!