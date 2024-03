Nyaralás miatt magára hagyták a járókában, éhen halt a kislány

Életfogytiglani börtönre ítéltek egy 32 éves ohiói anyát a gyereke halála miatt. A nő elment vakációzni Detroitba, majd Puerto Ricóba, ezalatt pedig 10 napra a járókában magára hagyta 16 hónapos kislányát – tudta meg az RTL Híradó.

Mire a nő hazatért, az ürülékkel és vizelettel borított gyerek már nem élt. A boncolás megállapította, hogy a súlyos kiszáradás és éhezés okozta a kislány halálát. A súlya több mint 3 kilóval volt kevesebb, mint a két hónappal korábbi orvosi vizsgálatakor. Akár egy hétig is szenvedhetett, mire meghalt. Az orvosszakértő szerint ez volt eddig pályafutása legtragikusabb ügye. Az anya korábban bűnösnek vallotta magát, most pedig kiszabták rá az ítéletet is: életfogytiglani börtönbüntetést kapott.