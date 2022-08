Nem hat a gyógyszer, ha így veszi be

Érdemes tárolóba tenni?

Sokszor gondot okoz - különösen az idősebb betegeknek - a gyógyszerek csomagolása. A legtöbb ezüstkorú három-négyféle gyógyszert is szed, és sokszor megkérik valamelyik családtagot, csomagolja ki a gyógyszert, dobozkákba, tárolókba rakják, ahonnan minden nap kiveszik a megfelelő adagot. Ám egyes gyógyszereket az eredeti csomagolásban kell tartani, mert bizonyos gyógyszerek fényérzékenyek vagy a levegő páratartalma is tönkreteheti őket.

Előfordulhat, hogy két különböző gyógyszer pontosan ugyanúgy néz ki, nagyon könnyű összekeverni őket. Ha tehát kiveszik a tablettát az eredeti csomagolásból, akkor a pirulának a speciális gyógyszertároló dobozkában a helye. Ráadásul ne a család vagy a barát csomagolja ki a készítményt, a beteg kérje a patikában a gyógyszerész segítségét, ha fáj a keze vagy túl erősen rá van csavarva az üvegre a kupak. A Meine Gesundheit hét fontos tanáccsal szolgál, hogy a gyógyszereket helyesen vegye be.

Ha túl nagy a tabletta

Egyes tablettákat nem szabad egyszerűen darabokra törni. Ha a "retard" feliratot írták a dobozra, tilos eltörni, és ez igaz a legtöbb drazsékra, a bevonattal ellátott gyógyszerekre is. Előbbieknél a bél bizonyos szakaszában szívódik fel a gyógyszer, utóbbiaknál pedig csak a védőbevonat leoldódása után szabad, hogy felszívódjon a hatóanyag. Ha ezeket eltörik, mellékhatások jelentkezhetnek: csökken a hatékonyságuk vagy túladagolás is előfordulhat.

Ha torkán akad a kapszula

A kapszulák és a tabletták különbözőképpen hatnak, máshogyan is kell bevenni őket. A kapszula esetén vegye a szájába a gyógyszert, majd egy korty vízzel, előrehajtott fejjel, nagyot nyelve, óvatosan vegye be. A tabletták esetében viszont hajtsa kissé hátra a fejét, úgy nyelje le a vizet és a gyógyszert, vigyázva, hogy a tabletta ne ragadjon a nyelvhez. A sokszor a filmeken látott mozdulat, amikor valaki hirtelen hátraveti a fejét, úgy veszi be a gyógyszert, nem javasolt.

Bizonyos gyógyszereket a javaslat szerint étkezés közben kell bevenni, ez megkönnyíti a helyzetet. De ilyenkor se joghurttal vagy túróval vegye be a gyógyszert, egy kis almapüré a legtökéletesebb erre. Ha ezek után is gondja van azzal, hogyan vegye be a gyógyszert, kérje a gyógyszerész segítségét.

Nem mindegy, mivel, és hogyan veszi be a gyógyszereket

Soha ne vegye be a gyógyszert fekve

Gyógyszereket soha ne vegyen be fekve, még a nagybeteg is legalább üljön fel a gyógyszerek bevétele idejére. Egyes esetekben feltétlenül fontos, hogy a beteg felüljön - ilyenek például a csontritkulás miatt szedett szerek. Miután bevette a gyógyszert, és ivott rá, egy kis ideig még maradjon a beteg ülve, hogy a gyógyszer biztosan azonnal elérje a gyomrot és ne akadjon el félúton.

Ha a gyógyszer keserű

A legjobb, ha a gyógyszert vízzel veszi be. A tea, a kávé, a tej vagy a szénsavas ital mellékhatásokat okozhat, illetve gátolhatja a készítmény felszívódását. Ha rossz ízű a gyógyszer, a páciens igyon elegendő vizet rá. Ha a cseppek nagyon keserűek, vannak esetek, amikor lehet némi cukorral ízesíteni, de előfordulhat, hogy a cukor módosítja a gyógyszer megemésztésének módját, ezért nem alkalmazható. Ha lehet a gyógyszer beszedésével egy időben enni, érdemes valami kellemes ízűt kikészíteni mellé.

Ha több gyógyszert kell beszedni egyszerre

Ne vegye be egyszerre az összes tablettáját. Egyenként, elegendő folyadékkal kell minden egyes kapszulát vagy tablettát külön-külön bevenni. Vízre nem csak azért van szükség, hogy le tudja nyelni, de az optimális hatás érdekében is. Ha a gyógyszert evés előtt vagy után kell bevenni, ezt az utasítást is tartsa be, mert nem csak a gyógyszer hatása változik, de az is, mennyire tolerálja a szervezet a hatóanyagot.

Rágótabletták

Ezeket nem szabad egészben lenyelni. Ha a rágótablettát nehéz szétrágni, kemény, vagy a betegnek protézisa van, inkább válasszon azonos hatóanyagú de más típusú gyógyszert: tablettát vagy kapszulát. Ugyanígy, ha nincs türelme a tablettát elszopogatni.

Ha a gyógyszer irritálja a nyálkahártyát

Egyes alkoholtartalmú cseppek irritálhatják a nyálkahártyát. Ilyenkor jó megoldás lehet, ha a cseppet vízzel keveri el vagy cukorral, esetleg egy falat kenyérre csepegtetve veszi be a gyógyszert. Természetesen itt is segít, ha jó adag vízzel öblíti le a gyógyszert.