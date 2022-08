Tele van mérgekkel a testünk?

A különböző méreganyagok, káros vegyületek több úton is bejuthatnak a szervezetünkbe, például a belélegzett levegőn keresztül (különösen azok vannak veszélyben, akik városi környezetben, ipartelepek közelében élnek); az elfogyasztott ételeken keresztül, a bőrünkre kent kozmetikumok, vagy a bőrrel érintkezésbe lépő tisztítószerek útján. A méreganyagok megzavarják a szerveztünk normál működését, károsíthatják például a hormonrendszert, fáradékonyságot, a betegségekre való fokozottabb hajlamot okozhatnak. Lássuk, milyen tünetei lehetnek annak, hogy a szervezetünkben túl sok a méreganyag!

A méreganyagok megzavarják a szervezetünk normál működését. Fotó: Getty Images

Az állandó székrekedés számos betegségre utalhat, de arra is, hogy érdemes lenne egy kicsit tehermentesíteni a szervezetünket, mert a közelmúltban sok olyan élelmiszert fogyasztottunk, melyek nem tudnak megfelelően kiürülni a bélrendszerből, nagyon megterhelték az emésztést. A székrekedés miatt romlik a bélperisztaltika, vagyis az a mozgás, mellyel a salakanyagok továbbítódnak a végbél felé, a bélfalra tapadt salakanyagok pedig akár hangulatzavarokat vagy azimmunrendszergyengülését is okozhatják.

A testsúly növekedése nagymértékben függ az elfogyasztott ételek mennyiségétől és minőségétől, valamint a rendszeres mozgás mértékétől, de emellett a szervezetünkben számos bonyolult folyamat szerepet játszik abban, hogy mennyire vagyunk éhesek vagy éppen hogyan hasznosítjuk az elfogyasztott ételeket. A méreganyagok a hormonrendszerünkre is rossz hatással vannak, ennek pedig az egyik kellemetlen mellékhatása lehet az, hogy az anyagcseréért, éhségérzetért vagy éppen egyéb folyamatokért felelős hormonokból túl kevés termelődik, ennek pedig hízás lehet a következménye.

A különféle kozmetikumok miatt is kerülhet méreganyag a szervezetünkbe. Fotó: Getty Images

A pattanások, kiütések is méreganyagok?

A hormonrendszerre és az emésztésre gyakorolt káros hatásaik miatt a toxinok állandó fáradékonyságot, energiahiányt, enerváltságot okozhatnak. Ennek hátterében állhat az immunrendszer fokozott gyengülése is.

A pattanások, kiütések, ekcémás foltok, a bőr viszketése és a fokozott verejtékezés is utalhat a szervezetünkben felhalmozódott méreganyagokra. A bőr ugyanis a legnagyobb, egyben egyik legfontosabb méregtelenítő szerv, mely igyekszik "kisegíteni" az elsődleges méregtelenítő szerv, a máj munkáját abban az esetben, ha az már nem képes a feladatai ellátására. A különböző bőrtünetek ennek a méregtelenítési folyamatnak a következményeként jelennek meg. Sajnos, gyakran éppen azokkal a kozmetikai termékekkel fokozzuk a bőrproblémákat, melyeket azok kezelésére, elkendőzésére alkalmazunk. A kozmetikumokban található káros anyagok ugyanis eltömíthetik a pórusokat, irritálhatják a bőrt, vagy éppen mikroszkopikus gyulladásokat okozhatnak.

A méreganyagok megzavarják a hormonrendszert

Az arra fogékonyaknál a méreganyagok fejfájást és migrént is okozhatnak. A környezetünkből, ételeinkből származó toxinok ugyanis irritálhatják az idegeket, illetve akár az agyi szövetek túlérzékenységét is okozhatják, ennek pedig egyenes következménye a fejfájás.

A méreganyagok megzavarják a hormonrendszert, károsítják az immunrendszert, állandó gyulladásokat és krónikus stresszreakciókat okozva. Ennek következménye a szervezet fokozatos legyengülése lehet. Emiatt könnyen előfordulhat, hogy az izmok is elgyengülnek, megmagyarázhatatlan fájdalom jelentkezik bennük, vagy éppen gyakrabban begörcsölnek.