Ma ingyenesen vehetsz részt ezen a szűrésen

Tudtad, hogy a HIV-fertőzés akár évekig is tünetmentes lehet? Ezért is annyira fontos a rendszeres szűrés, főleg, ha te is a magasabb kockázatú csoportba tartozol.

Ingyenes és anonim HIV-szűrést szervez az NNGYK. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Most ingyenesen, anonim módon elvégeztetheted

„A korai felismerés az egyetlen módja, hogy HIV-fertőzés esetén idejében megkezdődhessen a vírusellenes kezelés, és megelőzhetővé váljon az AIDS-betegség kialakulása” – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Facebook-posztjában, amelyet kifejezetten az AIDS elleni világnap alkalmából osztottak meg. Mint írták, december elsején ingyenes és anonim HIV-szűrést szerveznek.

A szűrés egyszerű és fájdalommentes, vérvétel útján történik. A vérvételre nem szükséges éhgyomorral érkezni. A szűrés időpontfoglalás nélkül, érkezési sorrendben történik” – ismertették.

Az ingyenes és anonim szűrésre december 1-jén, 9 és 16 óra között várják az érdeklődőket az NNGYK Vérvételi helyén. Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-4. Az eredményt a vizsgálat után 20 perccel át is vehetik a jelentkezők.

Mi az AIDS?

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a szerzett immunhiányos tünetegyüttes (AIDS) a humán immunhiány vírus (HIV) által okozott betegség. Tünetei közé sorolják egyebek mellett a bőrgyulladást és -kiütést, a gyengeséget, a lázat, a hasmenést, a fogyást, az övsömört és a szájpenészt is. A betegségnek 4 fázisa van: a nem fertőzéses agyhártyagyulladással járó heveny HIV-fertőzés, a tünetmentes vírushordozás, a tartós nyirokcsomó-megnagyobbodás, valamint a szerzett immunhiányos betegség – vagyis az AIDS – időszaka.