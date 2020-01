Így kezeljük a pajzsmirigyzavarokat

Hashimoto thyreoiditis, valamint a Basedow-kór a pajzsmirigy alul- illetve túlműködésével is járhatnak. Dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpontpajzsmirigyspecialistája ezen állapotokat és kezelésüket ismerteti.

Amikor a szervezet saját maga ellen fordul

Azimmunrendszerfeladata, hogy a kívülről bekerült, vagyis a nem saját anyagokat eltávolítsa. Ám elfordul, hogy hiba csúszik a gépezetbe, és az immunrendszer kóros, támadó választ ad a normális körülmények közt is megtalálható, saját képletekre, mivel idegenként kezeli azokat. Az autoimmun zavarok közt vannak olyanok, melyek csupán egyetlen szervre korlátozódnak, ám van, hogy több szerv, szervrendszer is érintett. Az előbbiek csoportjába tartoznak az autoimmun pajzsmirigy problémák: a Hashimoto-thyreoiditis, valamint a Basedow-kór.

A pajzsmirigy-alulműködés mögött ez húzódhat

A pajzsmirigy hormontermelési zavarai közül a leggyakoribb a pajzsmirigy-alulműködés, mely gyermekeknél és felnőtteknél ugyanúgy kialakulhat. Hátterében sokszor Hashimoto-betegség húzódik meg, mely a pajzsmirigyet érintő autoimmun zavar. A krónikus pajzsmirigy-gyulladással járó állapot során az immunsejtek a pajzsmirigy fehérjéi ellen antitesteket termelnek, így a szervet folyamatosan károsítják. Sajnos súlyosabb tünetek híján gyakran rejtve marad az állapot.

Az előforduló panaszok közt általában túlsúly, menstruációs zavarok, meddőség, álmosság, depresszió és székrekedés szerepel. Hogy kiderüljön, hogy a pajzsmirigy-alulműködést Hashimoto-betegség okozza, a TSH, T3, T4 ellenőrzésén kívül az ATPO mennyiségének meghatározására is szükség van, ami a tireo-peroxidáz elleni antitestet jelöli. Ez utóbbi enzim a pajzsmirigy hormonok szintézisében játszik fontos szerepet, így az ellene termelt antitest befolyásolja a hormonok egymásba való alakulását. Bár az állapot nem gyógyítható, ám élethosszig tartó gyógyszeres kezeléssel szinten tartható - mondja Dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy specialistája.

Graves-Basedow kór

A pajzsmirigy túlműködés már ritkábban fordul elő, ennek ellenére sok ember életét megkeseríti. A Basedow kór hátterében a pajzsmirigy sejteken található, működésüket fokozó TSH receptorok elleni antitest termelődése áll, mely a receptorok ingerlésével pajzsmirigy-túlműködést eredményez. Szintén pajzsmirigy-gyulladást provokálhat, és emiatt strúma is kialakul. Felismerni viszonylag könnyű, ugyanis az esetek többségében jellemző a betegek szemeinek kidülledése, tekintetük merevvé válása. A testsúlyban is nagyobb változások figyelhetőek meg, ugyanis a páciens normál étkezés mellett is veszít súlyából, emellett menstruáció zavarokkal, ingerlékenységgel, fokozott izzadással és alvászavarokkal is küzd. Kezelésében nagy szerepet kap a gyógyszeres terápia, ám előfordulhat, hogy izotópos kezelésre, súlyosabb strúma esetén pedig műtétre van szükség.

Forrás: Budai Endokrinközpont