A Hashimoto-betegség tünetei

Röviden a Hashimoto-betegségről

A Hashimoto-thyreoditis egy olyan autoimmun betegség, melynek során a szervezet a pajzsmirigyet támadja, így annak krónikus gyulladását idézi elő, és gyakran a szerv alulműködésével jár együtt. Az állapot során a fehérvérsejtek apajzsmirigyfehérjéi ellen antitesteket termelnek, így azt folyamatosan károsítják.

Hashimoto-betegség: lelassul a pajzsmirigy A Hashimoto-betegségben szenvedők immunrendszere a pajzsmirigyüket kezdi el támadni, és emiatt lelassul a pajzsmirigy hormonok termelődése. Leggyakrabban 30 és 50 év közötti nőknél fordul elő, és meglehetősen nehéz diagnosztizálni. A betegség ráadásul öröklődik is.

Hashimoto-thyreoditis esetén a szervezet a pajzsmirigyet támadja meg

A probléma többségében a női nemet érinti, így valószínű, hogy a genetikai hajlamon túl hormonális okai is vannak a kialakulásának. Olykor igen hosszú időbe telik, mire diagnosztizálják a betegséget, mivel általános tünetei miatt nehéz felismerni. Gyanú esetén a pajzsmirigy elleni antitesteket szükséges "keresni", valamint ultrahangos vizsgálatot érdemes elvégeztetni.

A Hashimoto-betegség leggyakoribb tünetei:

túlsúly

fáradékonyság

depresszió

alacsony pulzus

hajhullás

koncentrációs zavarok

székrekedés

menstruációs zavarok és teherbeesési nehézségek

vetélés

A Hashimoto-betegség kevésbé ismert tünetei

Ödéma, puffadt arc

Sokan küzdenek időről időre azzal, hogy ödémásak lesznek a végtagjaik. A fokozott vízvisszatartást, a boka körüli duzzanatot okozhatja a pajzsmirigy zavara is. A probléma a felső végtagokon is megjelenhet, így a betegség akár kéztőalagút szindrómában is megmutatkozhat, valamint az arc puffadásában is - mutatott rá dr. Békési Gábor, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája.

Sárgás színű bőr

A bőr sárgás elszíneződése sokaknak egyet jelent a májproblémákkal. Pedig Hashimoto-betegség esetén is előfordulhat, ugyanis a zavar az A-vitamin anyagcseréjét is befolyásolja, méghozzá úgy, hogy a béta-karotin nem képes A-vitaminná alakulni. Érdekesség, hogy ekkor jellemzően a tenyereken lehet megfigyelni a sárgás árnyalatot.

Légszomj

A légszomj igen kellemetlen tünet, amely az esetek többségében fokozott testmozgás során alakul ki. Amennyiben viszont már pár perc séta után, esetleg nyugalomban is jelentkezik, úgy betegségre utalhat. A tünet hátterében hipoxia, azaz oxigénhiányos állapot áll, mivel a Hashimoto-betegség során lágyrész-duzzanat jelentkezik, így kisebb-nagyobb mértékben szűkülhetnek a felső légutak. Az oxigénellátottságot tovább csökkenti a folyadékfelszaporodás, a légzőizmok gyengülése, valamint a tüdő tágulékonyságának csökkenése is.

Mi a megoldás?

A Hashimoto-betegség sajnos nem gyógyítható, ám szerencsére könnyen kezelhető, méghozzá úgy, hogy a hiányzó hormonokat gyógyszeresen szükséges pótolni. A betegnek rendszeres kontroll javasolt, ugyanis olykor dózismódosításra van szükség!