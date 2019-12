Tünetek, melyek pajzsmirigyzavart jeleznek

Megváltozik a bőrünk

Ha valakinek túlműködik a pajzsmirigye, akkor tapasztalhatja, hogy bőre elvékonyodik, alulműködés esetén pedig azt vehetjük észre, hogy bőrünk durvább, vastagabb, reszelősebb lett. Szintén túlműködésre utal, ha a bőr gyakran meleg és nyirkos, illetve ha az arc és a tenyér gyakran kivörösödik.

A pajzsmirigy-alulműködés az esetek többségében lappangva kezdődik, tünetei eleinte nem jellegzetesek: izomgyengeség, fáradtság, rossz közérzet. Hogy milyen panaszok árulkodhatnak a betegségről, arról bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Megváltozik a súlyunk

Apajzsmirigyműködési zavarai testsúlyunkra is hatással vannak. A pajzsmirigy túlműködése jelentős súlyvesztéssel járhat, sőt sokaknál az is előfordul, hogy úgy következik be, hogy mellette étvágyuk szinte csillapíthatatlan. Ha viszont valaki hízik, és bárhogyan próbálkozik, nem tud súlyt leadni, illetve nagy az étvágya, akkor szintén gyanakodhat, hogy nincs minden rendben a pajzsmirigyével.

A pajzsmirigy működési zavarai testsúlyunkra is hatással vannak

Megváltozik a hőháztartásunk

Mivel a pajzsmirigynek komoly szerepe van azanyagcsereszabályozásában, túlműködés esetén gyakran előfordul, hogy a betegeknek melegük van és sokat izzadnak, illetve felgyorsul a szívverésük. Alulműködés esetén az anyagcsere lassul, így gyakran fázhatunk, illetve a kezek és a lábak hidegek lehetnek.

Ingadozhat a hangulatunk

A pajzsmirigy túlműködéséhez gyakran társul szorongás, hiperérzékenység, néha még pszichózis is. Alulműködés esetén nem ritkák a depressziós tünetek, ahogy a társaságkerülő, enyhén antiszociális viselkedés sem; előfordulhat még feledékenység és a motoros képességek romlása is.

Forrás: prevention.com