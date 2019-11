Így étkezzen, aki hízni szeretne

Jól ismert tény, hogy a túlsúly számos betegség kialakulását elősegíti a szív- és érrendszeri megbetegedésektől a cukorbetegségen át bizonyos daganatokig. Kevesebben tudják azonban, hogy nem csak a túl magas, de a túl alacsony BMI-érték is komoly betegségek kialakulását eredményezheti.

A BMI-t, azaz testtömegindexet a súlyból és magasságából számíthatjuk ki (segíthet ebben az alábbi kalkulátorunk). Ideálisnak a 18,5 és 24,9 közötti érték számít, 18,49 és 16 között a mért személy soványnak, 16 alatti érték esetén pedig már kórosan soványnak minősül. Egy közelmúltban végzett kutatás arra mutatott rá, hogy a túl alacsony testsúly megrövidíti az élethosszunkat is: a súlyosan sovány férfiak 4,3, a nők pedig 4,5 évvel éltek kevesebbet, mint az ideális BMI-tartományban lévő személyek. Sok embernek azonban a plusz súly felszedése okoz gondot, ők pedig az egészségüket is károsíthatják, hogyha zsíros, nehéz ételek fogyasztásával szeretnének hízni.

Hogyan étkezzen, aki hízni akar?

Az egészséges súlygyarapodás alapja, hogy tápanyagokban gazdag étrendet állítsunk össze - mondta el Dr. Eric Ravussin, a Louisiana Állami Egyetem professzora. Legmagasabb kalóriatartalmuk a zsírban gazdag élelmiszereknek vannak, átlagosan körülbelül kétszer annyi energia nyerhető belőlük, mint a fehérjében és szénhidrátban gazdag fogásokból. Érdemes ezért olyan egészséges zsírokban gazdag ételek közül válogatni, mint a diófélék, magvak, halak, illetve az avokádó. A zsírszegény tejtermékek helyett is nyugodtan választhatunk nagyobb zsírtartalmúakat (például sajtok, görög joghurt). Szintén segíthet, ha a salátákat olíva olajjal locsoljuk meg.

Az egészséges súlygyarapodás alapja a tápanyagokban gazdag étrend

Ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű kalóriát elfogyasszuk, ajánlott legalább három kiadósabb, és néhány kisebb (nagyjából 300 kalóriás) étkezést is beiktatni a napunkba. Ezeknek persze nem csak egészséges zsírokban, de rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdagnak kell lenni. A nagyobb étkezésekkor teljes kiőrlésű pékáru, zöldség, gyümölcs és állati, illetve növényi fehérjeforrás is jó, ha kerül az asztalra.

Plusz kalóriákat nem csak étellel, de itallal is juttathatunk a szervezetünkbe. Nem csak egészséges, de kalóriadús smoothie-receptek közül is válogathatunk. Ezek alapanyaga lehet például tej, vaj, mogyorókrém, vagy akár avokádó is. Ezeket az italokat inkább a nagyobb étkezések után fogyasszuk, mert gyorsan eltelíthetnek, és elvehetik az étvágyunkat.

Növeljük az izomtömegünket

Fontos a megfelelő fehérjebevitel is, főként az idős emberek számára, akik évről évre veszítenek izomtömegükből. A proteinnek pedig kiemelt szerepe van az izomtömeg megtartásában és fejlesztésében, ami szintén hozzájárul a súlygyarapodáshoz. A fehérjében gazdag élelmiszerek (hús, tojás, tejtermékek) mellett állati, vagy növényi fehérjét tartalmazó táplálék-kiegészítők fogyasztásával is pótolhatjuk a szükséges mennyiséget.

A fehérjebevitel mellett a mozgásnak is fontos szerepe van az izomtömegünk megőrzésében. A sportolás az izomzat mellett a csontsűrűséget is növeli, sőt az étvágyunkat is: egy kiadós, átmozgató edzést követően könnyen lecsúsznak a kalóriadús falatok.

Ha a testsúlyt a felsorolt tanácsokat betartva sem sikerül növelni, mindenképpen érdemes felkeresni a háziorvosunkat, vagy dietetikusunkat. Lehet ugyanis, hogy valamilyen egészségügyi probléma áll (pajzsmirigy-túlműködés, laktóz-intolerancia vagy lisztérzékenység) a súlyproblémák mögött!

