Ezért vagyunk állandóan fáradtak

Az egészségtelen táplálkozás sokszor állhat a folyamatos nyomottság hátterében - írja a Brightside. A finomított szénhidrátok (péksütemény, pizza, müzli, cukor, fehér liszt) gyorsan energiához juttatják a szervezetet, megemelik a vércukorszintet, ami azonban aztán gyorsan vissza is esik. Ettől pedig máris újra fáradtnak érezzük magunkat. Együnk kevesebb cukrot, fehér lisztet, helyette minőségi szénhidrátokat fogyasszunk, mint a zab, a hüvelyesek vagy a teljes kiőrlésű gabonafélék. A rendszeres mozgás is fontos - kutatások igazolják, hogy ha heti néhány alkalommal rendszeresen mozgunk, energikusabbak leszünk, és nem fogjuk magunkat kimerültnek érezni. Ugyanakkor a mozgásszegény életmód alacsonyabb energiaszinthez és folyamatos fáradtságérzethez vezethet.

Az állandó fáradtságnak oka van, de nem mindig áll súlyos probléma a háttérben. Fotó: Getty Images

A stressz és a kevés alvás is okozhatja

8 rossz szokás, ami miatt nem alszunk - részletek itt.

Természetesen a fáradtság hátterében az elégtelen alvásmennyiség is állhat. Ha tartósan napi 7-9 óránál kevesebbet alszunk, kimerültek leszünk. Próbáljunk mindennap ugyanakkor kelni és feküdni, késő délután és este már ne fogyasszunk semmit, amiben koffein van és a képernyők használatát is függesszük fel már lefekvés előtt 30-60 perccel. A szervezet kimerülését ételérzékenység is okozhatja - a leggyakrabban a gluténre, tejre vagy tojásra való érzékenység áll a háttérben. Az is megeshet, hogy folyadékhiányunk van, azaz nincs elég víz a szervezetünkben, ami az energiaszint csökkenéséhez vezethet. Kimerítheti a szervezetünket a stressz is, ezt szintén kutatások igazolják. Könnyen lehet, hogy ha megtaláljuk a számunkra megfelelő stresszlevezető módszert, ami a jógától a sporton át a meditációig bármi lehet, akkor a fáradtságunk is érezhetően csökkenni fog.

h i r d e t é s

Lehet a háttérben még vitamin- vagy ásványianyag-hiány is - krónikus fáradtságot okozhat például a vashiány, a D-vitamin vagy éppen a B12-vitamin hiánya is. Hogy melyikről van szó, azt egy vérvétellel könnyen ki lehet deríteni, és az az orvosunk javasolhat megfelelő diétát, illetve esetleg táplálékkiegészítők szedését.