8 rossz szokás, ami miatt nem alszunk

Gyógyszerszedés

Csokievés

E-mailek ellenőrzése

Lefekvés előtt nem jó ötlet e-maileket nézegetni

Lakomázás

Alkoholfogyasztás

Vízivás

Veszekedés

Ez a típusú fény ugyanis meggátolja, hogy a szervezetünkben az elalváshoz nélkülözhetetlen melatonin termelődjön. A legjobb, ha lefekvés előtt egy órával abbahagyjuk azokat a tevékenységet, melyekhez képernyő szükséges, de ha nem tudunk lemondani ezekről, akkor vegyük minél alacsonyabbra a képernyő fényerejét és tartsuk távol a szemünktől a készüléket.Bizonyos gyógyszerek és étrend-kiegészítők a bennük található vegyületeknek köszönhetően élénkítő hatással bírnak, ezért mielőtt elkezdjük szedni ezeket, olvassuk el a tájékoztatót vagy konzultáljunk a kezelőorvosunkkal. Lehet, hogy nem kell erőteljes hatásra számítanunk, mindössze arra, hogy nem tudunk elaludni. Bizonyos antidepresszánsoknak és fájdalomcsillapítóknak, vagy a megfázás kezelésére alkalmazott, vény nélkül kapható szereknek lehetnek élénkítő hatásai.Azt jól tudjuk, hogy a kávé és a tea, a benne található élénkítő vegyületeknek köszönhetően nem igazán alkalmas arra, hogy lefekvés előtt elkortyolgassuk - a kávéval érdemes különösen óvatosnak lenni, mert az arra érzékenyeknél az elfogyasztása után akár 12 órával is hathat! Az azonban nem annyira egyértelmű, hogy a csokoládéban is található némi koffein . Különösen a jó minőségű, magas kakaótartalmú csokoládé hathat élénkítően ránk.A munkahelyi e-mailek ellenőrzése nemcsak a fent említett ok, vagyis a képernyő kék fénye miatt káros. Hacsak nem várunk valami elengedhetetlenül fontosat (például egy megnyugtató választ egy fontos kérdésünkre), a levelek olvasgatásától csak még idegesebbek és stresszesebbek leszünk, ez pedig egyáltalán nem segít abban, hogy kellemesen aludjunk. Az e-mailek miatt az is előfordulhat, hogy az agyunk egyszerűen nem tud megnyugodni, hanem tovább "pörög", ez pedig hosszú ideig tartó, álmatlan forgolódással járhat együtt.A mondás szerint, aki teli hassal fekszik le aludni, az rémálmokra számíthat. Ebben valóban van némi igazság: a túl sok étel, a túl zsíros vagy éppen fűszeres fogások komoly kényelmetlenségeket okozhatnak, felpuffaszthatnak, akadályozhatják az elalvást, és könnyen gyomorégéshez is vezethetnek. Az utolsó étkezésünk legyen legalább két órával lefekvés előtt, és igyekezzünk könnyebb ételeket fogyasztani.Az alkoholnak furcsa hatása van a szervezetünkre: mivel könnyen kótyagossá tehet és lelassíthatja a gondolkodásunkat, könnyen azt hihetjük, hogy egy-két pohár után gyorsan el tudunk majd aludni. A valóság azonban egy kicsit más, hiszen az alkohol hatására lecsökken a mély álomban töltött alvási szakaszok hossza, így nem tudunk olyan hatékonyan pihenni, és másnap még fáradtabban kelünk fel, mint ahogyan lefeküdtünk. Emellett az alkoholnak vízhajtó hatása is van, így többször is felkelhetünk éjjel, hogy könnyítsünk magunkon.Természetesen a megfelelő folyadékfogyasztás elengedhetetlen az egészségünkhöz, főleg a melegebb nyári hónapokban, de ha lefekvés előtt túl sokat iszunk, annak az lesz a kellemetlen következménye, hogy éjjel többször is felébredhetünk. A napi szükséges folyadékmennyiséget inkább az ébrenlét órái alatt fogyasszuk el.Nem véletlenül tanácsolják a tapasztalt idősebbek, hogy soha ne feküdjünk le haraggal. A stressz ugyanis az egyik legfőbb oka az álmatlanságnak, és a veszekedés olyan hormonális változásokat indíthat el a szervezetünkben, melyek megakadályozzák, hogy elaludjunk. A problémákon való aggodalmaskodás, ugyanazon események újra- és újraelemzése szintén csökkentheti az alvásra való képességet és az alvás minőségét is. Mindenképpen próbáljuk meg tisztázni a történéseket még elalvás előtt, de nagy döntéseket csak másnap hozzunk meg. Így sokkal jobban tudunk gondolkozni és nem döntünk elhamarkodottan.