Ez lehet a lebegő széklet oka

Meglepődést vagy akár enyhe ijedtséget is okozhat, ha a székletünk nem süllyed le a víz alá, hanem a felszínen úszik. Rögtön fel is merülhet a kérdés, hogy vajon miért van ez így. A hozzáértők szerint szerencsére az esetek döntő többségében az étrendünkkel, illetve annak megváltozásával függ össze a dolog, és ahogy jött, úgy el is múlik a probléma. De előfordulhat, hogy súlyos betegség húzódik meg a jelenség mögött - írja a Wellandgood.

„A lebegő széklet leggyakoribb oka a táplálkozás, illetve az emésztőrendszerben lévő gázok” – mondja Dr. Rudolph Bedford, a kaliforniai Santa Monicában található Providence Saint John's Health Center gasztroenterológusa. Majd hozzáteszi, hogy a magas rosttartalmú étrenden élőknél előfordulhat lebegő széklet. A legtöbb embernél, ha néhány napig kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, a széklet ismét le fog süllyedni a víz alá.

Milyen problémákat jelezhet a lebegő széklet?

Gasztroenterológusok szerint ritkán valamilyen felszívódási zavar, laktóz- vagy más típusú ételintolerancia és giardia-fertőzés is állhat a háttérben, még ritkábban hasnyálmirigyrák vagy vastagbélrák. De lebegő széklet esetén első körben mindig azon érdemes elgondolkodni, mit ettünk. Ha a fent említett zöldségek és gyümölcsök mellett több chipset fogyasztottunk, érdemes átfutni az összetevőket, mert néhány zsírpótló szer, mint például a chipsekben található olesztra is okozhatja, hogy a székletünk nem süllyed a víz alá.

A gasztroenterológusok szerint több lehetséges ok is állhat a jelenség hátterében. Fotó: Getty Images

Mennyire gyakori a jelenség?

Erre nehéz pontos választ adni. A Wellandgood egy, a The New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban 1972-ben megjelent tanulmányt idéz, amelyben 33 egészséges személy székletét vizsgálták a tudósok. Arra jutottak, hogy 24 alanynak elsüllyedt a széklete, miközben csak kilencnek úszott a vízen.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha csak néhány alkalommal fordul elő lebegő széklet, és ahogy jön, úgy el is múlik a probléma, akkor valószínűleg csak az étrendünk okozhatta. De ha gyakran szembesülünk azzal, hogy a „produktum” nem süllyed el, érdemes beszélni a háziorvossal, és kikérni a véleményét, javaslatát, milyen további vizsgálatokkal lehetne kizárni az esetleges lappangó betegségek lehetőségét.