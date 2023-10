Már a kereskedelmi forgalomban kapható konyhasók többségében is van mikroműanyag. Egy osztrák teszt ugyanis 10 vizsgált termékből 7-ben kimutatta a 0,05 és 0,5 milliméter közötti átmérőjű műanyagrészecskék jelenlétét – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

A fűszermalom váratlan veszélyére derült fény. Fotó: Getty Images

Ez a termék kifejezetten rosszul teljesített

Az osztrák FoodWatch cikkére hivatkozva azt írták, hogy a legtöbb mikroműanyagot a „darálós” Kotányi tengeri sóból mutatták ki. Bebizonyították továbbá, hogy a mikroműanyag az őrlés közben kerül a sóba.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók szervezetébe a lehető legkevesebb mikroműanyag kerüljön be, nem javasoljuk a műanyagból készült, eldobható fűszermalmok használatát. Ezek helyett inkább egy rozsdamentes acélból készült, újratölthető változat beszerzését ajánljuk” – írták a vizsgálatot végző szakértők.

A tengeri só sem jobb

A kutatás során 5-féle tengeri sót is vizsgáltak – mindegyikben találtak mikroműanyagokat. Ezek vélhetően azért kerülnek bele a termékekbe, mert a sókristályokat a már eleve műanyagrészecskékkel szennyezett tengervízből szűrik ki. „Ebből is látszik, hogy amíg nem sikerül gátat szabni a természetbe kerülő műanyagmennyiség folyamatos növekedésének, addig számítani kell arra, hogy a mikroműanyagok valamilyen formában az asztalunkra is kerülhetnek” – idézte a tanulmány a Rizikometer.