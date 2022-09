A méz, amely kinyírhatja a szuperbaktériumokat is

Minden méz antibakteriális hatású, egyesek jobban, mások kevésbé. Egy új tanulmány szerint a manukaméz öli meg a legnagyobb hatásfokkal a baktériumokat. Azokat is, amelyek már ellenállóvá váltak az antibiotikumok ellen, és ez az igazán érdekes a kutatásban. Mivel a baktériumok egyre inkább immunisakká válnak az erős gyógyszerekkel szemben, kutatók szerint új gyógymódokat szükséges kifejleszteni ellenük, különben közegészségügyi katasztrófa következhet be a rezisztencia miatt a világban. A mostani kísérlet szerint a manukaméz kivonata lehet az egyik csodafegyver a baktériumok elleni küzdelemben – szemlézte az IFL Science a Microbiology folyóiratban megjelent tanulmányt.

Így néz ki a manukafa virága, amiből a manukamézet készítik az új-zélandi méhek. Fotó: Getty IMages

A manukamézet a manukafa, a Leptospermum nektárjából állítják elő. A növény Ausztrália délkeleti részén és Új-Zélandon őshonos. Tudósok most megállapították, hogy a manukaméz hatékony a cisztás fibrózis ellen. Ez a betegség egy súlyos lefolyású, öröklött tüdőbaj, amelyet szuperrezisztens baktériumok – például a Pseudomonas aeruginosa vagy a Mycobacterium abscessus – okoznak. A betegség legfőbb tünete az erős váladékképződés, amely az érintett szervek (tüdő, orr és melléküregei, hasnyálmirigy, máj, emésztőrendszer, izzadságmirigyek és nemi szervek) károsodásához vezet. Gyógymódja egyelőre nincs,



Gyilkos hatású méz

A Pseudomonas baktérium a kórházi körülmények között előforduló fertőzések egyik leggyakoribb és legveszélyesebb előidézője. Antibiotikumrezisztens törzsei miatt nehéz ellene védekezni, a betegek légútjainak nyálkahártyáján pedig előszeretettel telepszik meg. A Mycobacterium pedig a leprát és a tuberkulózist okozó baktériumok távoli rokona. Közismerten nehezen kezelhető, mert szintén rendkívül gyógyszerrezisztens.

Korábbi kutatások megállapították, hogy bizonyos antibiotikumok – például az oxacillin, a rifampicin, a tetraciklin és a kolisztin – sokkal kisebb dózisban is képes voltak elpusztítani a rezisztens baktériumokat, ha manukamézzel párosították őket. A kutatók most azt vizsgálták, hogy vajon a cisztás fibrózist okozó Mycobacterium ellen is ilyen hatékonyak-e a mézzel kevert antibiotikumkoktélok.

A kutatók azt találták, hogy a mézes koktél nemcsak hatékony gyilkos, hanem azt is, hogy már kis adag is elképesztően nagy pusztításra képes. Az átlagos, eddig alkalmazott amikacindózis egy betegnél 16 mikrogramm milliliterenként. Manukamézzel kombinálva mindössze 2 mikrogramm amikacinra volt szükség milliliterenként a baktériumtörzs teljes felszámolásához. „Megtaláltuk a módját annak, hogy potenciálisan nyolcszor kevesebb gyógyszerrel pusztítsuk el ezeket a baktériumokat, mint korábban" – mondta Dr. Jonathan Cox, a tanulmány szerzője, az Aston Egyetem mikrobiológusa, egyetemi tanára. Bár az új tanulmány fontos előrelépést jelent a baktériumok elleni küzdelemben, érdemes megjegyezni, hogy a manuka kedvező gyógyhatását csak laboratóriumban mutatták ki, a klinikai – embereken végzett – kísérletek még hátravannak. Mindazonáltal a kutatók továbbra is biztosak abban, hogy eredményeik ígéretesek lehetnek a gyógyszerrezisztens fertőzésekkel szemben.

