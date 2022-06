A nem megfelelő vérkeringésnek sok oka lehet, például krónikus betegségek (cukorbetegség, artheroszklerózis stb.), dohányzás vagy túlsúly. Ha az alábbi jeleket tapasztaljuk magunkon, érdemes orvossal konzultálni, mert a rossz vérkeringésnek súlyos szövődményei lehetnek, többek között stroke vagy szívroham.

Lábdagadás

A lábak ödémásodása sok problémára utalhat, például arra, hogy túl sokáig állunk vagy ülünk egy helyben, esetleg túl sok sót fogyasztunk, a hölgyeknél pedig a PMS egyik tünete is lehet. Ezekben az esetekben azonban a lábdagadás viszonylag hamar elmúlik. Ha viszont a panasz régebb óta fennáll, az a rossz vérkeringésre is utalhat. A vérkeringés romlása miatt ugyanis a vese nem tudja megfelelően ellátni a feladatát, vagyis nem tudja elszállítani a felesleges folyadékot, így az felgyülemlik a sejtek között.

Zsibbadás

Szintén jellemző tünet lehet a lábak és a kezek zsibbadása. Természetesen a zsibbadást okozhatja számos más probléma is, többek között például idegrendszeri betegségek, pajzsmirigyproblémák vagy tápanyaghiány. De az is zsibbadáshoz vezet, ha az idegekhez nem jut elegendő oxigén- és tápanyagdús vér.

Hideg végtagok

A véráramlás egyik feladata, hogy a test megfelelő hőmérsékletet fenntartsa. Ha a vérkeringés sérül, a végtagok kihűlnek (a szervezet ráadásul igyekszik a belső szervek hőmérsékletét szinten tartani). Szintén a végtagok, a kezek és a lábak kihűlését okozhatja apajzsmirigynem megfelelő működése vagy a Raynaud-szindróma.

Gyengeség és fáradékonyság

Természetesen nagyon sok dolog állhat annak hátterében, hogy állandóan gyengének és fáradtnak érezzük magunkat, például a depresszió, a nem megfelelő étkezési szokások, az alváshiány, a stressz, a vitaminhiány. Azonban a vérkeringés sérülése azt is okozhatja, hogy az izmokhoz sem jut elegendő oxigéndús vér, ez pedig azzal jár együtt, hogy még a legkisebb feladatot sem tudjuk végrehajtani kifáradás nélkül.

Állandó betegeskedés

A gyenge vérkeringés erőteljesen hat az immunrendszerre is, mert a betegségek elkerüléséhez és legyőzéséhez szükséges vitaminok, ásványi anyagok sem jutnak el a rendeltetési helyükre. A rossz vérkeringés egyik jele lehet tehát az, ha könnyebben betegszünk meg, nehezebben gyógyulunk, és a sebek, horzsolások gyógyulása is hosszabb ideig tart.

Hajhullás és töredező körmök

A hajnak, bőrnek és körmöknek is ugyanúgy szükségük van tápanyagokra, mint a belső szerveinknek. Ha nem megfelelő a vérkeringés, akkor a szervezet igyekszik a fontos szervekre koncentrálni, így a hajhoz, bőrhöz és körmökhöz már nem jut elegendő oxigéndús vér és tápanyag. A körmök gyengévé és töredezővé válnak, a haj hullani kezd, a bőrünk pedig kiszárad, fakóvá válik, esetleg gyulladások is kialakulhatnak rajta. Szintén a bőrön jelentkező tünet az úgynevezett cianózis, vagyis az elkékülés, mely a rossz keringés miatt kialakuló oxigénhiányra is utalhat.

Merevedési zavarok

A férfiaknál az erekció hiánya vagy gyengesége egyáltalán nem normális, az öregedéssel együtt járó tünet, amit el kell fogadni. A megfelelő vérkeringés hiánya miatt a szervezet "hátrébb sorolja" a nemi szervek vérellátását, ezért nem vagy csak nagyon nehezen jön létre az erekció, ráadásul a férfiak nem is tudják azt megfelelő ideig fenntartani.