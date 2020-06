Kemény széklet

Ha rendszeresen, hetente kevesebb, mint három alkalommal van csak székletünk, amely nehezen, erőlködés által ürül, kemény és száraz béltartalommal jár együtt, akkor nagy valószínűséggel székrekedésről beszélhetünk. Ez az állapot többnyire olyan tünetekkel társul, mint hasfájás, puffadás, teltség- és diszkomfort érzet, valamint rossz közérzet. Ezek azonban megelőzhetőek céltudatos életmódváltással és az olyan székletlágyító készítményekkel, amelyek biztonságos alkalmazásával elkerülhetjük például a kemény széklet egyik leggyakoribb következményét, az aranyeret.

Aranyér

Az aranyérbetegség - amellyel minden harmadik ember szembesül élete során - az erőlködéssel járó kemény széklet ürítésének egyik következménye lehet. A végbélnyílás körül érezhető szövetduzzanattal, szúró, csípő, viszkető érzéssel, vérfoltos felszínű széklettel - vagy toalettpapírral - valamint végbélben jelentkező nyomásérzet tüneteivel járó betegség kifejezetten gyakorinak nevezhető. Akkor jön létre, ha a végbél vénái kitágulnak és lecsúsznak. Míg a belsőaranyércsak orvosi vizsgálat során állapítható meg, a külső változata egyértelműen tapintható és látható csomó.

Az életkor előre haladásával a kötőszöveti állomány gyengül, amely nagyobb kockázatot jelent, de a betegség kialakulásában jelentős szerepet játszik a fokozott hasüregi nyomás - amelyet kemény széklet ürítése mellett például a terhesség és a szülés is előidézhet - a túlsúly, a mozgáshiányos életmód, az egészségtelen táplálkozás, az ülő munkák, valamint az erőfeszítést igénylő sportok. Kezelés nélkül az aranyér állapota súlyosbodhat, ha elhanyagoljuk, könnyen előfordulhat, hogy végül csak műtéti úton válik gyógyíthatóvá.

Egyéb kockázatok

A rendszeresen kemény széklet ürítése hosszú- és rövidtávon is számos következménnyel járhat együtt. Ilyen például a végbél berepedése - amely könnyen elfertőződhet - vagy a vérnyomás emelkedés: mivel az erőlködés miatt a hasüregben megemelkedik a nyomás, a vérkeringés is nagyobb terhelésnek lesz kitéve, ami végül vérnyomást is megemeli.

A megfelelő rostbevitellel nem csak a székrekedést kerülhetjük el: fontos szerepet játszik az egészséges testsúly fenntartásában, csökkenti a szívbetegségek kialakulásának esélyét, sőt bizonyos ráktípusok megelőzésében is szerepe van. A rosthiányos táplálkozás már rövidtávon is panaszokat okozhat! Mi történik a szervezetünkkel, ha kevés rostot eszünk?

A béldiverkulózis nevű betegség egyik oka a fokozott bélösszehúzódásokkal és idővel a bélszakaszok kiöblösödésével járó, erőlködéssel ürülő, kemény széklet. A diverkulózis során a bél nyálkahártyája betüremkedik a bélfal izomrostjai közé, a bél külső, hashártyával borított részéig, és szőlőszem nagyságú tágulatokat képez. Ez a betegség sokszor tünetmentes, azonban okozhat gyulladással és vérzéssel járó szövődményeket, amelyek már minden estben orvosi kezelést igényelnek.

Az éveken át tartó, nehezen üríthető széklet megnöveli a rosszindulatú végbéldaganatok kockázatát, valamint előfordulhat olyan krónikus eset is, amely annyira száraz és kemény széklettel jár együtt, amit csak orvosi segítséggel lehet kiüríteni, de rosszabb esetben akár bélelzáródás is bekövetkezhet.

Székletlágyítás

Fontos, hogy elsősorban a megelőzésre törekedjünk. Ahhoz, hogy székletünk kiszámítható és könnyen üríthető legyen, elsősorban az életmódunkon kell változtatni. Rendszeresen, nagyjából minden nap ugyanazokban az időpontokban étkezzünk és megfelelő, minőségi tápanyagokat vigyünk be a szervezetünkbe. Fogyasszunk sok rostot, gyümölcsöket, zöldségeket, olajos magvakat és megfelelő mennyiségű folyadékot. Mozogjunk rendszeresen, ami nem csak célirányos sport lehet, hanem akár egy könnyű, de állandó napi séta is. Próbáljuk elkerülni a stresszt, vagy találjuk meg a számunkra legmegfelelőbb formáját annak, hogy feloldjuk.

A normál állagú és mennyiségű, könnyen üríthető széklet elérése érdekében segítségül hívhatunk olyan kíméletesen ható, makrogol tartalmú székletlágyítókat is, amelyek az úgynevezett ozmotikus hashajtók családjába tartoznak. Ezek a készítmények biztonságosan alkalmazhatóak: az ozmotikus nyomás növelésével visszatartják a vizet a vastagbélben, meglágyítják a székletet, ezzel megkönnyítve annak kiürítését. A makrogol nem szívódik fel a bélrendszerben, változatlan formában ürül ki, így ez a fajta székletlágyító - a gyerekorvossal egyeztetve - akár már 2 éves kortól is megbízhatóan alkalmazható.