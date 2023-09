A pajzsmirigy állapotáról is árulkodik a lábunk

Hogy mi mindenre érdemes felfigyelni a pajzsmirigy egészsége kapcsán, azt dr. Békési Gábor PhD, az Endokrinközpont endokrinológusa osztotta meg.

Szerteágazó tüneteket okozhatnak a pajzsmirigy zavarai

A pajzsmirigy betegségei igen gyakorinak számítanak hazánkban, elsősorban amiatt, hogy viszonylag jódszegény országban élünk. A jód pedig igen fontos a pajzsmirigyhormonok megfelelő termelődéséhez, szintéziséhez. Éppen ezért van jelen sokaknál a pajzsmirigy-alulműködéssel járó, autoimmun eredetű Hashimoto-betegség, illetve a túlműködést okozó Graves-Basedow-kór. Akár alul, akár túlműködés van jelen, a megfelelő kezelés igen nagy jelentőséggel bír, és nem csak a kellemetlen tünetek miatt, hanem azért is, mert a pajzsmirigy betegségei könnyen okozhatnak meddőséget, vetélést, szívproblémákat. Érdemes azonban hozzátenni, hogy előfordulhat, hogy nem mindig tapasztal tüneteket az érintett, vagy nem is tudja, hogy bizonyos gondjait a pajzsmirigy problémája okozza.

Lássuk, milyen tünetek fordulhatnak elő ilyenkor a lábakon, milyen panaszokra érdemes felfigyelni.

A pajzsmirigyzavar tünetei a lábakon

Száraz, repedezett bőr

Bár igen sok oka lehet annak, hogy valakinek száraz, repedezett a lába, ám érdemes tudni, hogy a problémát pajzsmirigybetegség is okozhatja, pontosabban a pajzsmirigy alulműködése. Ilyenkor nemcsak szárazzá válhatnak a lábak, de könnyen kialakulhat bőrkeményedés is, és gyakori, amikor a bőr be is repedezik, főleg a sarkakon. Az ok ilyenkor főleg a pajzsmirigy-alulműködés következtében fellépő dehidratáció.

A pajzsmirigybetegségek igen sokféle tünetben megnyilvánulhatnak. Fotó: Getty Images

Hideg lábak

Ha valakinek folyton hidegek a végtagjai, akkor az érintettek főleg keringési problémára gyanakodnak, pedig más okok is meghúzódhatnak a hátterében. Igen gyakori például pajzsmirigy-alulműködés esetén, amikor nemcsak hidegek lábak, de a beteg kevésbé is viseli a hűvösebb időt. Éppen ezért, ha melegebb hőmérséklet esetén is sokszor tapasztalod a problémát, érdemes ellenőriztetni a pajzsmirigyed állapotát!

Lábfájdalom

A pajzsmirigybetegségek egyik jellemző tünete a lábfájdalom. A pajzsmirigy ugyanis olyan hormonokat termel, amelyek szabályozzák a szervezet anyagcseréjét, és ha ez nem működik megfelelően, akkor az izom- és ízületi fájdalmat okozhat a lábban. Ráadásul az autoimmun betegségek gyakran egyszerre, halmozottan vannak jelen, így ha autoimmun pajzsmirigyzavarral küzd a beteg, meglehet, hogy reumatoid artritisz is jelen van, mely végtagfájdalomban nyilvánulhat meg.

Lábduzzanat

A lábak duzzanatát, ödémáját több minden is okozhatja (vénás keringési zavar, szívprobléma, magas vérnyomás, veseproblémák, nyirokkeringési zavar stb.), de érdemes tudni, hogy a pajzsmirigy hormontermelési zavara is gyakran mutatkozik meg a végtagok ödémájában. Ennek oka elsősorban a pajzsmirigy-alulműködés miatti lassú anyagcsere, de akár alagút szindrómát is jelezhet, amelyet a hormonzavar is generálhat.

Vess véget a panaszoknak!

Amennyiben felmerül a pajzsmirigybetegség gyanúja, úgy laborvizsgálattal ellenőriztetni kell a TSH, T4, T3 szintjét, valamint az ATPO mennyiségét, hogy jelen van-e gyulladás, illetve autoimmun eredetű-e a zavar. Emellett fontos a pajzsmirigy ultrahangos vizsgálata is, hogy ellenőrizni lehessen a szerv méretét és azt, hogy vannak-e göbök, egyéb kóros elváltozások rajta – mondja dr. Békési Gábor PhD. A pontos diagnózis után az orvos legtöbbször gyógyszeres terápiát ajánl, amellyel pótolható a hiányzó hormonmennyiség (illetve gátolható a fokozott termelődés). Általában ennyi elegendő, ám előfordulhat (főleg göbök, illetve strúma esetén), hogy műtéti beavatkozás indokolt.