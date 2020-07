7 dolog, amit vizeletünk elárul rólunk

A vizelete színe, szaga és jellege sok mindent elárulhat arról, hogy mi történik a testünkben. Az alábbiakban hét intő jelről olvashatunk, amelyekre érdemes odafigyelni.

A vizelet színe sok mindent elárul. Fotó: Getty Images

Égő érzés.Ha vizelés közben csíp vagy fáj, akkor azt okozhatja egy húgycsőfertőzés vagy egy Ha vizelés közben csíp vagy fáj, akkor azt okozhatja egy húgycsőfertőzés vagy egy chlamydiához vagy gonorrheához hasonló nemi betegség.

Nem, ennek semmi köze nincs az édességfogyasztási szokásainkhoz, ellenben a cukorbetegség diagnosztizálásában kifejezetten fontos jel lehet. Aki cukorbeteg, az már tudja, hogy mit jelent az édeskés illat - azt jelzi, hogy vércukorszintje nincs kontroll alatt, azaz magasabb lehet a kelleténél.Ez bizony húgycsőfertőzés lehet, a vizelet textúrája pedig az onnan származó baktériumok miatt lehet "felhős": ugyanis vizeletünkön keresztül távoznak mind a baktériumok, mind pedig az azokkal küzdő leukociták. Ha jól érezzük magunkat és nincsen semmilyen jel, ami arra utalna, hogy húgycsőfertőzésünk lenne, legyünk résen, azt is jelezheti, hogy valamilyen fertőzés telepedett meg bennünk.Bár az ilyen színű táplálékok, mint például a cékla vagy a földi szeder is képes megfesteni a vizeletet, láthatjuk ezt a színt azért is, mert véreset vizelünk: ez nagyon nem jó jel. Ez lehet húgycsőfertőzés, vesekő vagy ritkább esetekben hólyag- vagy veserák tünete is.A vizeletnek alapjáraton nincs jó szaga, de ha kifejezetten büdös, akkor a hólyagunk jelez nekünk, hogy éppen egy fertőzéssel küzd. A kettes ponthoz hasonlóan lehet, hogy szervezetünk csak így tud jelezni, úgyhogy ha már ilyet érzünk, azonnal reagáljunk erre!Klasszikus húgycsőfertőzési tünet: hólyagunk és húgycsövünk "szigetelése" begyulladt és erősen irritálható: ilyenkor folyamatosan azt érezzük, hogy ki kell mennünk a mosdóba. Lehet ez még egy interstitial cystitis (szövetek közti hólyaggyulladás) tünete is, ami fájdalomhoz és a hólyag krónikus állapotához vezethet.