Székrekedés: vibráló kapszula hozhat enyhülést

Hatóanyagmentes kapszulát fejlesztettek az Egyesült Államokban, ami alternatív kezelési lehetőséget jelent a krónikus székrekedésben szenvedőknek. A gyógyszermentes készítmény úgy néz ki, mint egy hagyományos kapszula, de lenyelés után ahelyett, hogy hatóanyagot szabadítana fel, vibrálással stimulálja a vastagbelet – számol be az új kezelési lehetőségről a CNN. A Vibrant nevű kapszulát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal augusztusban engedélyezte, de csak most vált elérhetővé az Egyesült Államokban.

Gyakori és kellemetlen tünet a székrekedés. Fotó: Getty Images

Az idegsejteket stimulálja

A kezelés lényege, hogy minden nap lefekvés előtt be kell venni egy kapszulát, ami a gyomron és a vékonybélen keresztül végül elérve a vastagbelet, rezegni kezd. A kapszula két órán át három másodperces rezgéseket végez, majd nagyjából hat órán keresztül inaktív marad. Ezt követően viszont automatikusan újra aktív lesz és ismét rezegni kezd. Ezzel stimulálja a bélben lévő speciális idegsejteket, amik pedig segítenek beindítani a perisztaltikát. A hullámzó izomösszehúzódások végül átpréselik a táplálékot a bélrendszeren. Ahogy végighalad a teljes bélrendszeren, a pirula salakanyagokkal együtt távozik és végül a csatornában köt ki. A kapszula nem jelent végleges gyógymódot, úgy tervezték, hogy naponta kell szedni.

Amíg itthon nem kapható

Ez a kapszula itthon még nem elérhető, viszont a gyakori kellemetlen tüneten addig is többféleképp tudunk enyhíteni. Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a székelési inger fokozásában segíthet a reggeli kávé. Jó szolgálatot tehetnek továbbá a vény nélkül kapható, székelést elősegítő vagy székletlazító készítmények is. Ezek a megoldások azonban csak átmenetileg segítenek. Ha tehát rendszeresen székrekedéssel küzdünk, akkor komolyabb életmódbeli változtatásokra is szükségünk lesz, hogy rendszeresebbé tehessük a székletürítést. Növeljük rostbevitelünket, és ügyelnünk kell arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, illetve mozogjunk is rendszeresen.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!