Ételek a rendszeres székletért

A széklet könnyebb eltávolításához több tényező is szükséges, ezek közül a legfontosabbak azés a nagyobb mennyiségű rost : ezek lazítják és kellő térfogattal látják el a székletet, nem engedik túlságosan összetömörülni (az apró, kemény székletgolyók eltávolítása nehézkes és fájdalmas lehet). Sajnos, a legtöbb ember annak ellenére a kelleténél kevesebb rostot fogyaszt, hogy tudja,ennek. A felmérések szerint a legtöbben csak a szükséges rostmennyiség felét viszik be naponta.

Nemcsak a magas rosttartalom szükséges ahhoz, hogy könnyebben tudjuk a székletet üríteni, hanem az is, hogy. Javíthatják az emésztésünket a különböző fermentált termékek, például a savanyú káposzta és a kefir is, mert ezekben nagy mennyiségben találhatunk jótékony hatású baktériumokat. A kefirben például nemcsak a baktériumok mennyisége jelentős, hanem a sokfélesége is, ezzel segíti fenntartani a bélflóra egyensúlyát. A jótékony hatású baktériumok segítenek megelőzni a székrekedést , rendszeressé teszik a székletürítést, és lazítják a székletet is.