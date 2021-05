A végbél leggyakoribb betegségei

Végbél problémákkal nem könnyű orvoshoz fordulni; így van ez a sokakat érintő aranyérbetegséggel kapcsolatban is. Aranyerességről akkor beszélhetünk, ha a végnyílás körül, illetve a záróizom felett található vénás hálózat valamilyen okból meggyengül, megnyúlik és kóros állapotba kerül. Azaranyérlehet külső, illetve belső, leggyakrabban fájdalmas székelés, vagy vérzés hívja fel rá a figyelmet. Ha nem foglalkozunk vele, könnyen állapotromlás következhet be, ami súlyos esetben már csak műtéti úton gyógyítható. Enyhébb stádiumban elegendő lehet a fokozott higiénia, az életmódváltás - rostban gazdag étkezés, sok folyadék, rendszeres mozgás - valamint a széklet állagának rendezése, amellyel elkerülhető például a kemény béltartalom ürítése következtében kialakuló végbélrepedés.

A kamillát, varázsmogyoró levelet vagy körömvirágot tartalmazó kúpok és kenőcsök segíthetnek elkerülni a szövődményeket, akárcsak a szukralfát hatóanyagú bőr- és nyálkahártyavédő készítmények, amelyek elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziót tartalmaznak. Segítségükkel olyan immunválasz váltható ki a szervezetből, amely fokozza a szövetek természetes védekezőképességét. Fájdalom esetén alkalmazhatunk olyan - szintén vény nélkül kapható - diozmin tartalmú gyógyszereket is, amelyek javítják az érfalak rugalmasságát és növelik az ellenállóképességüket.

Végbélpolip

Szintén gyakori elváltozásnak számít a végbél nyálkahártyáján kialakuló kinövés, a végbélpolip is. Ez a kórkép általában jóindulatú, azonban bizonyos formái rosszindulatúvá válhatnak. A végbélpolip tünetei közé tartozik a rossz közérzet, a vérzés, a nyákos széklet, valamint a székelési zavarok - székrekedés vagy hasmenés -, szélsőséges esetben akár a bélelzáródás is. A kiújulásra hajlamos betegség sebészeti úton, a kinövés szakszerű eltávolításával gyógyítható.

Tályog és sipoly

A végbéltályog a végbél körüli lágyrészekben kialakult gennykeltő baktériumok okozta gyulladás következménye, amely átterjed a végbél körüli kötőszövetekre. A fájdalmas, vörös dudorként megjelenő tályogot magaslázkísérheti, enyhe stádiumban gyógyszerekkel, súlyos állapotban pedig műtéti úton gyógyítható. Az operáció egyik késői szövődménye lehet a végbélsipoly.

A sipoly egyfajta kóros összeköttetés szervek vagy testüregek között, amely kialakulhat továbbá veleszületett módon, balesetek és fertőzések következtében is. A betegség során távozó váladék nyomot hagyhat a fehérneműn, elzáródása és fertőződése esetén pedig nyomó érzéssel, fájdalommal és lázzal hívja fel magára a figyelmet. A betegség gyógyításához műtéti beavatkozásra van szükség.

Végbél előreesés

Végbél előreesés akkor jön létre, amikor a záróizmok elgyengülnek, vagy ha valamilyen okból - például székrekedés miatt - megnő a hasűri nyomás, és a végbél nyálkahártyája kitüremkedik a záróizmon keresztül. Előrehaladott állapotban a kórkép egyre gyakrabban okozhat váladékozást, amely fekélyesedéssel is együtt járhat. A betegség felnőttek esetében többnyire csak műtéti úton gyógyítható.

Fertőzések és daganatok

A végbél bakteriális, gombás vagy paraziták által is megfertőződhet. Jellemzően a kialakuló gyulladás tünetei közé tartozik a véres-nyákos hasmenés, valamint a - nem mindig jelentkező - fájdalom, fogyás vagy viszketés is. Kezelése minden esetben a kiváltó okok függvénye, éppen ezért szükség van a betegség pontos kivizsgálására. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy ezek a tünetek akár rosszindulatú végbéldaganatra is utalhatnak. A tumorok már kezdeti stádiumban megmutatkoznak, ami a kezelés szempontjából kedvező, hiszen korai műtét esetén a gyógyulási esélyek nagyban megnőnek.