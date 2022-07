Rosszul szedjük az antihisztaminokat

Egyes allergiás tüneteknél előfordulhat, hogy a választott készítményt nem érezzük elég hatékonynak. Bizonyos betegségek esetén, gyógyszerek mellett vagy várandósság alatt pedig nem is szedhetünk bármilyen gyógyszert a panaszok enyhítésére. Az antihisztaminok szedésével kapcsolatban gyakran felmerülő problémákat dr. Augusztinovicz Monika, az Allergiaközpont orvosa ismertette.

Rosszul választunk

Az antihisztaminokkal az allergiás tüneteket enyhíthetjük. A patikákban a készítmények széles választéka elérhető, többet közülük recept nélkül is beszerezhetnek a betegek. Tudni kell azonban, hogy ezek a termékek nemcsak csomagolásukban, hanem hatóanyagukban is különböznek. Így amelyik kiválóan beválik például orrfolyás, orrviszketés esetén, az nem a legjobb választás a viszkető allergiás bőrtünetekre.

Nem tudjuk, mikor szedhetjük

A gyógyszerszedéssel kapcsolatos bizonytalanság leggyakrabban terhesség során merül fel. A várandósság alatt szedett készítmények esetében ugyanis mindig mérlegelni kell a hasznot és a kockázatot. Ha a kismama nem tud nyugodtan pihenni az allergiás tünetek miatt, akkor feszültség és rossz a közérzet jellemzi majd a napjait. A szervezetében keringő sejtszintű allergiás átvivő anyagok pedig átjuthatnak a magzatba is. Tehát a babának és a mamának sem jó, ha a panaszok kezeletlenek maradnak.

„Antihisztamin készítményt várandósság alatt és a szoptatás időszakában csak orvosi konzultáció alapján lehet szedni. Tablettából, szemcseppből is létezik olyan, ami szedhető, de a helyileg felszívódó szteroid orrspray is használható orrdugulásra. Viszketésre is tudunk krémet ajánlani attól függően, hogy a kismama a terhességnek melyik hónapjában jár” – magyarázta az allergológus. Ha pedig egyik megoldás sem válik be, akkor ajánlott kipróbálni a természetes módszereket, például a tengervizes orrspray-t.

Nem tájékozódunk eléggé

A különböző készítmények mellékhatásairól és kockázatairól mindig érdemes tájékozódni még a gyógyszer felírása vagy megvásárlása előtt. Néhány gyógyszert – például antidepresszánsokat és bizonyos gombaellenes szereket – ugyanis nem ajánlott antihisztaminnal együtt szedni. A rendszeresen szedett egyéb gyógyszerekről ezért mindig tájékoztassuk a kezelőorvosunkat, mert ellenkező esetben az együtt adott gyógyszerek befolyásolhatják egymás lebomlását. Ennek következtében pedig megváltozhat a készítmények felszívódása és hatása – figyelmeztetett a szakértő.

Csökkentjük a dózist

Az antihisztaminok szedésének gyakori buktatója az is, hogy a betegek hajlamosak csökkenteni az előírt mennyiségét, ha a készítmény álmosító hatású. Bár így a teljesítőképességük valóban javulni fog, a csökkentett hatóanyag-mennyiség miatt azonban ismét felerősödnek az allergiás tüneteik.

A mellékhatásoktól tartva nem szedjük

Az első generációs antihisztaminok esetében valóban gyakrabban jelentkeznek mellékhatások – például szájszárazság, kettős látás vagy vizelet-visszatartás. A második generációs készítmények esetében azonban jelentősen kevesebb mellékhatással kell számolni. Az alkohol egyidejű fogyasztására azonban figyelni kell, mert a bizonyos típusú második generációs antihisztaminoknál jelentkező enyhe álmosító mellékhatás alkohollal együtt fogyasztva fokozódhat.

Túl rövid ideig szedjük

Az antihisztaminok szedésének időtartama mindig a kiváltó októl függ. Pollenallergia esetén akár az egész pollenszezonban indokolt lehet a készítmények alkalmazása. Ezek a gyógyszerek ugyanis hosszútávon hatékonyabbak, mintha csak magas pollenkoncentráció idején alkalmaznánk őket. A gyógyszerek hatása már a bevételt követő fél órán belül, a legjobb hatás eléréséhez azonban általában 1-2 óra szükséges.

Fontos, hogy az allergiás tüneteket nem minden esetben szünteti meg önmagában az antihisztamin készítmény. Az esetek jelentős részében más gyógyszerre is szükség lehet. Erről azonban mindig a tünetek alapján, személyre szabottan dönt az orvos.