Gyógyszerre alkohol: biztonságos?

Talán el is felejtjük, hogy bevettünk egy fájdalomcsillapítót vagy allergia ellenes szert egy görbe este előtt. De biztonságos ez?

A vénynélküli gyógyszerekre sem szabad alkoholt fogyasztani?

Ideális esetben természetesenha bármilyen gyógyszert szedünk, de ez időnként kivitelezhetetlen. Amennyiben bármilyen kétségünk van, kérdezzük meg az orvosunkat vagy a gyógyszerészt, aki több szempontot (például az életkorunkat és az általános egészségi állapotunkat) mérlegelve ad tanácsot. fájdalomcsillapítók közül azirritálhatják a gyomrot - akárcsak az alkohol. Ha időnként beveszünk egy-egy fájdalomcsillapítót, például fejfájásra, akkor 4-6 óra után anélkül ihatunk alkoholt, hogy ez komolyabb problémát okozna. Viszont ha naponta több tablettát is beveszünk, akkor lehetőleg csak ne igyunk, hogy ne terheljük meg nagyon a gyomor nyálkahártyáját.Fontos, hogyhogy "kibéleljük" a gyomrunkat. Ha úgy érezzük, hogy fáj a gyomrunk, esetleg hányingerünk, gyomorégésünk van, lehetőleg hagyjuk abba az ivást (és tartsunk hosszabb, akár néhány hetes szünetet is), mert a gyomor nyálkahártyájának károsodása hosszú távon akár fekélyhez, gyomorvérzéshez is vezethet.Azfájdalomcsillapítók szintén gyakoriak, a hatásmechanizmusuk azonban eltérő. Ezek a gyógyszerek ugyanis a májunkra is terhet rónak - szerencsére ez csak igen enyhe mértékű, és ha betartjuk az adagolási szabályokat, nem visszük túlzásba a gyógyszerszedést, akkor ez nem okozhat problémát. Azonban ha a szedésük mellett alkoholt is fogyasztunk, egy olyan enzim is működésbe léphet, amely megnöveli a máj károsodásának mértékét.Acetaminofen tartalmú gyógyszer bevétele után várjunk minél hosszabb ideig, mielőtt alkoholt fogyasztunk (tehát, ha reggel vettük be, akkor este ihatunk, de ha késő délután, akkor inkább ne fogyasszunk alkoholt).Azantihisztaminok, különösen a régebbi fejlesztésűek, könnyen álmosságot okozhatnak, ezért ha ilyet szedünk, érdemes legalább 12 órát várni, mielőtt alkoholt fogyasztunk. Ezek ugyanis a központi idegrendszerre is hatnak, az alkohollal együtt pedig jelentősen csökkenthetik a reakcióidőt. A második generációs gyógyszereknek általában nincs álmosító hatása, de ha mi mégis érzékenyen reagálunk ezekre, akkor lehetőleg ne igyunk a szedésük ideje alatt alkoholt.kombinált szerek több tünetet is kezelnek egyszerre, például köhögéscsillapító, lázcsillapító, fájdalomcsillapító és nyákoldó, váladéklazító hatásuk is van, emellett pedig koffeint is tartalmazhatnak. Mindenképpen olvassuk el az összetevő hatóanyagok listáját, hogy található-e olyan anyag a gyógyszerben, mely mellett nem nagyon ihatunk, például a májat károsító fájdalomcsillapító. Akárcsak más gyógyszerek esetében, itt is várjunk minél többet, miután alkoholt fogyasztunk a gyógyszer bevétele után.